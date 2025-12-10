AKTUELNO

GOTOVO JE! Košarkaški klub Partizan pronašao novog trenera

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Partizan je sa privremenim prvim trenerom Mirkom Ocokoljićem ostvario dve pobede, po jednu u Evroligi i ABA ligi, i u petak, u večitom derbiju 15. kola elitnog takmičenja, neće biti promene na klupi crno-belih.

Partizan je već rešio pitanje trenera i na vruću klupu u Humsku dolazi Đoan Penjaroja.

Stručnjak koji ima pozamašno iskustvo u Španiji, ali nikad nije radio van iberijskog poluostrva. Nedavno je trenirao Barselonu, ali je iz iste otpušten, a pre toga je radio u Baskoniji, Valensiji, Burgosu, Manresi i Andori.

Naravno, Partizan će zvanično promovisati Penjaroju nakon Večitog derbija koji je na programu u petak.

Od trenerskih uspeha se izdvaja osvajanje dve FIBA Lige šampiona, a takođe u svojoj riznici ima i FIBA Interkontinentalni kup.

Podsećanja radi, Andrea Trinkijeri je bio prva opcija, ali je Italijan dosta dugo vagao da li da dođe ponovo u Partizan. Na kraju je prelomio i odlučio je da ne bude deo crno-belih drugi put u karijeri.

Isto tako, diskutovalo se o Pablu Lasu, treneru velikog pedigrea. U poslednjih nekoliko godina vodio je Bajern i Baskoniju, a pre toga je sa velikim uspehom vodio i Real Madrid. Ipak, on će po svemu sudeći preuzeti kormilo Anadolu Efesa. Tim iz Istanbula se nedavno oprostio od Igora Kokoškova, pa su stoga odlučili da dovedu iskusnog trenera.

I tako je u Humskoj izbor pao na Đoana Penjaroju.

Autor: A.A.

