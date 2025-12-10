AKTUELNO

Fudbal

KAKVA BRUKA PRED MEČ VILJAREALA I KOPENHAGENA: Igraju Ligu šampiona, a pred meč pustili humnu Lige Evrope

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Alberto Saiz ||

Program Lige šampiona počeo je sa dve utakmice od 18.45 časova, a neverovtatna situacija dogodila pre meča Viljareal - Kopenhagen.

Igrači oba tima stajali su na centru terena, spremni da slušaju čuvenu himnu elitnog takmičenja. Međutim, umesto melodije Lige šampiona, stadionom je odjeknula himna Lige Evrope.

Neočekivana greška odmah je izazvala burnu reakciju navijača Viljareala, koji su propust dočekali glasnim zvižducima. Nisu krili nezadovoljstvo, jer je njihov klub deo Lige šampiona, pa je pogrešna himna delovala kao ozbiljan organizacioni propust

Zbunjeni su bili i sami fudbaleri, koji na terenu nisu mogli da shvate šta se tačno dogodilo i zašto je došlo do ovakve pometnje. Incident je ubrzo ispravljen, ali je ostavio neugodan utisak na početku važnog evropskog duela.

Autor: Iva Besarabić

#Liga evrope

#Liga šampiona

#Viljareal

#fudbal

#himna

POVEZANE VESTI

Fudbal

LIGA ŠAMPIONA NA MARAKANI: Evo kada počinje meč Crvena zvezda - Benfika

Fudbal

SKANDAL POTRESA EVROPSKI FUDBAL: Pred meč Lige šampiona UEFA promenila sudiju jer je igraču pretio smrću!

Hronika

Uhapšeno 15 navijača zbog sumnje da su učestvovali u tuči pred Zvezdin meč: Većina nije iz Srbije

Fudbal

NAVIJAČ LIVERPULA POGINUO U MILANU: Tragedija pred start Lige šampiona

Fudbal

OGLASIO SE SAŠA OBRADOVIĆ PRED MEČ U MONAKU: Evo šta srpski trener očekuje od fudbalera Zvezde, najavio i dolazak košarkaša na utakmicu

Fudbal

EVROPA USKORO DOBIJA NOVOG ŠAMPIONA: Ludnica u Minhenu - Poznati sastavi pred FINALE Lige šampiona