Dončić briljirao, Lebron zakucavao, ali su Lejkersi ispali iz NBA kupa

Košarkaši San Antonio Sparsa napravili su iznenađenje i savladali su Los Anđeles Lejkerse u gostima u četvrtfinalu NBA kupa sa 132:119 i obezbedili su polufinalni duel. Tamo ih čeka aktuelni NBA šampion, Oklahoma Siti Tander, koja je razbila Finiks sa 49 poena razlike (138:89).

Luka Dončić je ponovo odigrao sjajan meč, ubacio je 35 poena uz pet skokova i 8 asistencija, ali uz nešto slabiji procenat šuta od 45 odsto (11 od 24 ukupno, 3 od 8 za tri poena), dok je sa linije slobodnih bacanja imao 10 od 14.

Odličan je u redovima Lejkersa bio i Markus Smart, koji je postigao 26 poena. Lebron Džejms je imao dabl-dabl sa 19 poena, 15 skokova, a dodao je i 8 asistencija, uz tri blokade, dok je Ostin Rivs imao 15 poena, 8 skokova i 7 asistencija.

Međutim, Sparsi su imali više raspoloženih igrača, a posebno se istakao Stefon Kasl, koji je ubacio 30 poena i imao 10 skokova i 6 asistencija. Pratio ga je Di Aron Foks sa 20 poenam a dvocifreno je bilo ukupno sedam igrača San Antonija.

San Antonio je već u prvoj četvrtini stvorio prednost od devet poena, koju je na poluvremenu duplirao, ali je na pauzi ipak bilo 12 poena.

Pokušao je Lebron Džejms jednim brutalnim zakucavanjem, posle kojeg se uneo u lice protivniku koga je "posterizovao", da podigne moral ekipe, ali ni to nije pomoglo.

Tokom treće deonice su Sparsi pobegli Lejkersima na 22 razlike i već tada je bilo jasno da će se tim iz Los Anđelesa teško vratiti u meč.

San Antonio je sigurno čuvao prednost i na kraju su Lejkersi samo uspeli da smanje razliku i ublaže poraz.

Drugi meč večeri u četvrtfinalu istočne konferencije NBA kupa doneo je totalnu dominaciju Oklahome.

Odličan je u redovima Lejkersa bio i Markus Smart, koji je postigao 26 poena. Lebron Džejms je imao dabl-dabl sa 19 poena, 15 skokova, a dodao je i 8 asistencija, uz tri blokade, dok je Ostin Rivs imao 15 poena, 8 skokova i 7 asistencija.

Međutim, Sparsi su imali više raspoloženih igrača, a posebno se istakao Stefon Kasl, koji je ubacio 30 poena i imao 10 skokova i 6 asistencija. Pratio ga je Di Aron Foks sa 20 poenam a dvocifreno je bilo ukupno sedam igrača San Antonija.

San Antonio je već u prvoj četvrtini stvorio prednost od devet poena, koju je na poluvremenu duplirao, ali je na pauzi ipak bilo 12 poena.

Pokušao je Lebron Džejms jednim brutalnim zakucavanjem, posle kojeg se uneo u lice protivniku koga je "posterizovao", da podigne moral ekipe, ali ni to nije pomoglo.



Tokom treće deonice su Sparsi pobegli Lejkersima na 22 razlike i već tada je bilo jasno da će se tim iz Los Anđelesa teško vratiti u meč.

San Antonio je sigurno čuvao prednost i na kraju su Lejkersi samo uspeli da smanje razliku i ublaže poraz.

Drugi meč večeri u četvrtfinalu istočne konferencije NBA kupa doneo je totalnu dominaciju Oklahome.

Autor: Marija Radić