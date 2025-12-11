NE PLANIRA KRAJ KARIJERE NI U PETOJ DECENIJI! Legendarna srpkinja je jednom objavom oduševila navijače

Maja Ognjenović planira da nastavi profesionalnu karijeru.

U avgustu ove godine čuvena srpska odbojkašica, koja duže od 20 godina igra na visokom nivou, proslavila je 41. rođendan.

Maja Ognjenović je iz Sao Paula, gde učestvuje na Svetskom klupskom prvenstvu sa svojim Skandićijem, pričala o motivaciji koju još uvek i te kako ima.

- To je čak i jedan od razloga zašto se sada toliko borim, jer znam da se bliži kraj moje karijere. Kada vidim kako mi se navijači i ljudi u odbojci dive, poštuju i pokazuju mi naklonost, to zaista može da me natera da dvaput razmislim pre nego što prestanem. Volim da igram. Divno je i, istovremeno, pomalo tužno pomisliti da će jednog dana sve završiti, jer se približavam kraju. Ne znam kako ću se nositi sa tim, ali saznanje da me toliko ljudi voli je veoma posebno - rekla je Ognjenović.

Ona je najavila da će igrati i naredne sezone.

- Da, razmišljam o tome, ali ne želim da stavljam pritisak na sebe. Još zaista uživam. Možda nisam u svojoj najboljoj formi, ali radim sve što znam i mogu na terenu. Fizički i mentalno se osećam odlično, a to je najvažnije. Hvala Bogu, imam i jedno i drugo. Tako da verujem da ću igrati još jednu sezonu. Želim sebi da pružim tu sigurnost, posebno zato što nam je ostalo još pola godine. Zaista uživam. Odbojka je veliki deo mene.

Maja Ognjenović je karijeru počela u Crvenoj zvezdi, a tokom karijere je igrala za klubove iz Rumunije, Italije, Turske, Grčke, Poljske i Rusije. Trenutno je, još od 2003. godine, član italijanskog Skandićija.

Nakon Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine se oprostila od igranja za reprezentaciju Srbije sa kojom je ostvarila puno uspeha.

