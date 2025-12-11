AKTUELNO

Fudbal

ZVEZDA VEČERAS GOSTUJE ŠTURMU: Crveno-beli jurišaju na treću pobedu u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde večeras (četvrtak) od 18.45 sati gostuju Šturmu u Ligi Evrope.

Crveno-beli imaju želju da, uprkos brojnim kadrovskim problemima, trećom uzastopnom pobedom dođu nadomak plasmana u nokaut fazu.

Srpski šampion posle pet kola ima sedam bodova, a Šturm tri boda manje.

Zvezdin trener Vladan Milojević je na konferenciji za medije u Gracu rekao da još nije sigurno da li će Marko Arnautović igrati.

– Videćemo, uoči meča ćemo doneti konačnu odluku. Odradio je neke treninge, ali ćemo imati sastanak sa medicinskim timom – rekao je Milojević.

On je dodao da je pritisak prisutan i normalan od kada je počeo da se bavi trenerskim poslom, ali da mora da bude fokusiran na tim i na ono što može da se isporuči u narednoj utakmici.

– I momci su svesni situacije u kojoj se nalazimo. Sve iza nas moramo da zaboravimo, fokus je samo na Šturm koji je jako dobar rival – istakao je trener crveno-belih.

Milojević je rekao da je prvi put suočen sa ovako brojnim kadrovskim problemima.

– Ovo mi se prvi put događa i nisam imao ovakav vid nedostataka igrača. Pogotovo što se mnogo puta možete zapitati da li grešite u trenažnom procesu. Mi nemamo mišićnih, već mehaničkih i vanfudbalskih povreda. To je izazov, iskušenje, tu smo da prevaziđemo sve to. Karakter je taj koji mora da potisne umor – dodao je Milojević.

Dodao je da veruje da će se ekipa izdići iznad svih problema.

– Morate da probate da nađete rešenje, ne smete da odustajete. Ja ne volim da odustajem, pričao sam sa igračima, radimo, dobra je atmosfera u ekipi. Samopouzdanje prave dobri rezultati, loši prave probleme. Imamo dosta putovanja i izazova. Poslednjih godina smo navikli na dobre rezultate, niko od nas ovo nije želeo, ali tu smo da sve prevaziđemo. U velikom smo zamoru što se tiče igrača, pokušavamo sa rotacijama i odmorima. S jedne strane može, ali i ne mora da bude dobro – naveo je Milojević.

