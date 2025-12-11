ARINA PONOVO IZAZVALA ZEMLJOTRES Sabalenka: Ja nisam kao Ruskinje...

AKTUELNO

Arina Sabalenka nikada ne bi izdala Belorusiju...

- Uvek sam bila veoma ponosna što predstavljam tako malu zemlju i shvatam to kao priliku da mogu da budem inspiracija za mladu decu kod kuće. Promena nacionalnosti za mene ne dolazi u obzir. Zato što ne želim da izdam svu tu decu - kazala je Arina.

Nastavila je u istom ritmu.

- Volim što predstavljam Belorusiju baš zbog dece iz te zemlje, da me vide kako se takmičim na visokom nivou i da se inspirišu mojim primerom. Nadam se da ću im svojim primerom pokazati da, ako sam ja uspela da dođem iz male zemlje na svetu, sve do vrha želim da znaju da i oni to mogu da urade.

Inače novinar Jaroslav Pisarenko je nedavno otkrio da je prvoj teniserki sveta predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pomogao da se izvuče iz ozbiljnog problema.

- Kada je Arina bila talentovana juniorka, tražila je sponzore koji bi joj pomogli u karijeri. Upoznala je jednog Rusa koji joj je obećao finansiranje putovanja i turnira. Potpisali su višegodišnji ugovor, ali je bio pun zamki. Kada je počela da pobeđuje na većim turnirima, sav novac išao je njenom agentu. Sabalenka se tada obratila teniskim zvaničnicima, a slučaj je ubrzo stigao do samog Lukašenka. Predsednik Belorusije odlučio je da reaguje. On je 2018. godine primio je Sabalenku u Palati nezavisnosti i, prema rečima novinara, njenom agentu poslao vrlo jasnu poruku. Bez Lukašenkove pomoći, Sabalenkina karijera verovatno bi tada stala. Zato Arina danas ima problem da otvoreno govori o ratu i o predsedniku. Mora da bude veoma oprezna sa rečima - otkrio je novinar.

