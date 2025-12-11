EVROLIGA KAZNILA ZVEZDU PRED VEČITI DERBI: Uvredljivo skandiranje koštalo crveno-bele

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige kaznila je Crvenu zvezdu sa 8.000 evra zbog, kako se navodi u saopštenju, uvredljivog skandiranja navijača na utakmici protiv Barselone.

Košarkaši Crvene zvezde su 5. decembra u Beogradu poraženi od Barselone rezultatom 89:79 u 14. kolu Evrolige.

– Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom od 8.000 evra i utakmicom koja će biti odigrana uz ograničenje kapaciteta na 80 odsto, uključujući zatvaranje određenih sektora, zbog uvredljivog skandiranja domaćih navijača upućenim gostujućem igraču (Kevinu Panteru), sudijama i svima povezanim sa Barselonom tokom utakmice Crvena zvezda - Barselona, a u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige – navodi se u saopštenju Evrolige.

– Ograničenje kapaciteta Arene uslovno je suspendovano tokom sezone 2025/26 u skladu sa članom 8 Disciplinskog kodeksa i biće primenjeno u slučaju da klub ponovo prekrši član 29.1 f) – dodaje se u saopštenju Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde će u petak gostovati Partizanu u 15. kolu Evrolige.

Autor: Jovana Nerić