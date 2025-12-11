PAUNOVIĆ PRVI PUT PRED SRPSKIM TRENERIMA: I vama sam na usluzi, radimo u svakodnevnoj oluji

Novi selektor fudalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obratio se u četvrtak u prostorijama Fudbalskog saveza Beograda učesnicima seminara za obnovu trenerske licence, koji FSB organizuje u saradnji sa CEFT-om.

Prethodno su polaznike seminara dočekali domaćini, predsednik FSB Nikola Lazatić i generalni sekretar Milorad Nikolić, a predsednik Lazetić je poželeo dobrodošlicu svim gostima, a polaznicima uspešan rad i mnogo sreće u daljem usavršavanju.

– Hvala vam na tome što imam čast da budem ovde sa vama – rekao je selektor Veljko Paunović, koji je dobio veliki aplauz prisutnih trenera. – I da sa vama podelim svoje iskustvo i neka saznanja. Ja sam vaš kolega, danas po prvi put kao selektor A reprezentacije imam priliku da pričam na jednom ovakvom skupu, sa i pred svojim kolegama. Želim da znate da imam maksimalno poštovanje za sve što radite. Između nas trenera ne postoji velika razlika, sem što nas klasifikuju po licencama. Svi prolazimo kroz iste stvari, iste probleme, jednačine i nejednačine u fudbalskom smislu. Svi ste već treneri, svi radite, ovde ste na obnovi licence. Ja bih voleo u ovom svom novom projektu sa reprezentacijom Srbije da budem i vama na usluzi, otvoren sam maksimalno za saradnju i kad god budete želeli da posetite Fudbalski savez i Sportski centar, uz sve formalnosti koje moramo da ispoštujemo, vrata su vam uvek otvorena. Uz sebe imate fudbalskog čoveka koji ceo život radi za nova saznanja, jer trenerski posao zahteva široko obrazovanje. Trenerski poziv je veoma kompleksna stvar iz više razloga. Praktično radimo u svim dimenzijama, kada ste trener u klubu, kao što mislim da ste većina vas, gde postoji čitava vertikala od možda prvog trenera ispred vas, uprave, vlasnika kluba, pa vertikala ispod vas gde su vaši saradnici, vaši igrači i tako dalje. Imate bočne vetrove, imate medije, imate navijače, „mentore“ koji vam sugerišu neke stvari na neki način. U svemu tome vi ste u centru, u toj oluji koja je oko vas, vi ste u samom oknu. Razumem dakle sve kroz šta prolazite, tako da su ovakve interakcije jako dobre. Jer na kraju krajeva koliko god svakodnevno radili mi se u toj oluji nekako zatvorimo, spustimo u naš tunel, u našu podmornicu i onda radimo i ne vidimo šta se dešava oko nas. Ne vidimo kako fudbal napreduje, a svako dolazi do nekih svojih saznanjima u svojim domenima. I ja sam išao na obnavljanje licence u drugim zemljama i zaista sam puno naučio u tom periodu. Zbog toga mislim da ćete imati dva veoma korisna dana, ne samo u smislu da se vidici prošire, neko i u komunikaciji sa kolegama, toj interakciji koja svima mnogo znači. Kako treneri, kao ljudi, uvek učimo. Želim na kraju da vam poželim puno sreće i ponovim da vam stoji na raspolaganju za sva pitanja.

Fudbalski savez Srbije ne krije da će u budućnosti edukacija i ulaganje u trenersku struku biti jedan od ključnih prioriteta. Cilj je da se kroz sistematski rad, kvalitetne programe i, pre svega, podršku FSS i regionalnih Saveza, sada i selektora Veljka Paunovića, standardi u struci podignu na još viši nivo. U tom pravcu najavljeno je i da će u narednom periodu biti organizovana dodatna stručna predavanja, uključujući i gostovanja predavača iz inostranstva, sa ciljem da se edukativni program dodatno unapredi. Selektor Paunović sa svojim iskustvom i znanjem biće na raspolaganju budućim i aktuelnim trenerima.

Seminar za obnovu licenci pod kapom FSB trajaće dva dana, 11. i 12. decembra.



Autor: Jovana Nerić