Obradović potvrdio: Zvezda bez ove trojice košarkaša u derbiju protiv Partizana

Kao i Partizan, tako će i košarkaši Crvene zvezde dočekati evroligaški večiti derbi bez nekoliko povređenih igrača – Ognjena Dobrića, Jaga dos Santosa i Uroša Plavšića!

To je medijima u četvrtak popodne potvrdio trener crveno-belih Saša Obradović koji je dodao da se povreda Čime Monekea malo prenaglasila i da to nije toliko ozbiljno.

- On će sigurno biti u timu, videćemo koliko, ali znači što je sa nama. Dobrić propušta, ima tu povredu leđa, ide prilično dobro, ali sigurno neće biti u derbiju. Plavšić je isto van tima, Grejem će biti u timu, trenirao je normalno zadnja dva treninga. Jago je pokušao juče, ima probleme, ali i njegov dolazak i igra biće vrlo brzo u ekipi i konkurenciji - rekao je Obradović.

Partizan, s druge strane, neće moći da računa na dvojicu igrača, uz napomenu da crno-beli imaju skor 5-9, a Zvezda 9-5.



Autor: Jovana Nerić