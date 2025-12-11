NEGIRALI DA SU DEMOLIRALI PROSTORIJE FK ZEMUN! Evo šta su osumnjičeni za razbijanje svlačionice rekli na saslušanju: ODREĐEN IM PRITVOR

Povodom hapšenja četiri lica - M.B. (rođen 2007. godine), D.S. (rođen 1991. godine), M.Z. (rođen 2003. godine) zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Nasilničko ponašanje iz člana 344. Krivičnog zakonika i L.N. (rođen 1992. godine) kojem se na teret stavlja na teret izvršenje krivičnog dela Nasilničko ponašanje iz člana 344. Krivičnog zakonika i Nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. Krivičnog zakonika, a o čemu je javnost već obaveštena, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je dana 11.12.2025. godine saslušao okrivljene na sve okolnosti krivične prijave.

Okrivljeni su izneli iste odbrane, u kojima su naveli da nije tačno da su palicama razbili enterijer prostorija FK Zemun i takvim bezobzirnim ponašanjem teže remetili javni red i mir i značajnije ugrozili spokojstvo građana koji su se nalazili u tom trenutku na stadionu, dok se održavao trening, ali da jeste tačno da su inkriminisanog dana bili na mestu izvršenja krivičnog dela.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenima odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na saučesnike.

Autor: D.Bošković