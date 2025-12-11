AKTUELNO

HIT! POSLE MNOGO GODINA JE OTKRIVEN MESIJEV NADIMAK IZ MLADOSTI! Oduševićete se kada vidite kako su ga zvali, ovaj čovek i dalje vuče traume od Lea

Golman Urakana, Ernan Galindez, evocirao je uspomene na duele sa Lionelom Mesijem iz perioda kada je tada buduća zvezda svetkog fudbala nosila dres Njuels Old Bojsa.

"Sreli smo se mnogo puta", kazao je Galindez u razgovoru za "ESPN", koji je tada bio defanzivac u omladinskim timovima Rosario Centrala.

Otkrio je Ernan kako su Mesija zvali u to vreme.

"Uvek su ga zvali 'El Colorado que juega con la 10' (Crveni sa desetkom). Ako ste čuli to ime, znali ste da već gubite 3:0".

Galindez je istakao da je Mesi još kao dečak pokazivao vanserijski talenat.

"Bio je zver. Postoje snimci kako igra, i bilo je neverovatno videti nekoga u tim godinama kako tako dribla loptu. Igrao je za klub Abanderado Grandoli, koji je bio veoma blizu moje kuće i kuće mojih baba i deda. Mnogo smo se tamo sastajali. U stvari, prvo sećanje koje imam kao golmana - prvi gol koji sam primio - dao mi je on. Prešao je petoricu mojih saigrača, uključujući i mene."

