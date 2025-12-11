IZ GRACA SE VIDI EVROPSKO PROLEĆE: Velika pobeda Crvene zvezde protiv Šturma, Ivanić doneo kapitalna tri boda!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Šturm na gostovanju rezultatom 1:0 u utakmici 6. kola Lige Evrope.

Strelac pobedonosnog gola za crveno-bele bio je Mirko Ivanić u 55. minutu.

Zvezda sada ima 10 bodova i odlične šanse za nastavak takmičenja u nokaut fazi, dok je Šturm ostao na 4 boda.

U narednom kolu crveno-beli 22. januara gostuju Malmeu, a potom sedam dana kasnije na svom terenu ligašku fazu završavaju protiv Selte.

Gledali smo jako uzbudljivo i dinamično prvo poluvreme. Igralo se u visokom tempu, a šanse su se ređale na obe strane.

Najbolju priliku za Zvezdu propustio je Elšnik u petom minutu, kome je iz idealne pozicije golman Kristijansen ukrotio šut.

Šturm je imao zicer već u 3. minutu. Pogrešili su igrači Zvezde u opasnoj zoni, lopta došla do Jata koji je izbio sam ispred Mateusa, ali je srećom šutirao pored gola.

Domaćin je više napadao, a Zvezda sjajno koristila prostor za brze kontranapade, ali izostala je realizacija, pa se na poluvreme otišlo bez golova.

Marko Arnautović je zamenjen u poluvremenu, umesto njega u igru je ušao Bruno Duarte. Brazilac je već u 47. minutu promašio zicer. Nakon centaršuta Tiknizjana Duarte sa tri metra šutira pored gola.

To je tek bio početak uzbuđenjima. Zvezda je nastavila još jače u 52. minutu Tiknizjan trese mrežu na asistenciju Duartea. Ipak nakon VAR provere gol je poništen, jer je Brazilac bio u ofsajdu.

Pravda je zadovoljena tri minuta kasnije. Elšnik je centrirao iz kornera, a Ivanić zakucao loptu u mrežu.

Potom je domaćin napao, a 68. minutu dosuđen je penal za Šturm.

Nakon kontre Šturma i starta Milsona dosuđen je penal za domaćina. Dobio je arbitar poziv iz VAR sobe da pregleda snimak, nakon čega je promenio odluku. Nije ni gledao start Milsona, nego situacju koja je prethodila tome. Fauliran je Hendel u začetku akcije, zbog čega neće biti penala. Zvezdina prednost ostaje na snazi.

Do kraja mnogo uzbuđenja i nervoze na terenu. Šturm je svim silama napao i želeo izjednačenje, ali se Zvezda umešno branila i odbranila.

Crveno-beli iz Graca nose velika tri boda, vredna evropskog proleća.

TOK MEČA:

90 + 10. minut - Kraj

Utakmica je konačno završena, veliki trijumf Crvene zvezde.

90 + 5. minut - Kostov menja Handela

Taktička izmena Vladana Milojevića.

90. minut - Nadoknada

Utakmica je produžena za šest minuta.

87. minut - Finiš utakmice

Sam finiš meča u Gracu. Šturm napada svi silama. Umornog Ivanića menja Katai i predaje mu kapitensku traku.

82. minut - Druga izmena Milojevića

Umesto Milsona u igri je Badžo

78. minut - Novi žuti karton

Krunić je sprečio opasnu kontru domaćih i zasluženo dobio žuti karton.

76. minut- Zvezda vreba iz kontre

Crveno-beli čekaju u niskom bloku i vrebaju šansu da iz kontranapada dokusure rivala.

60. minut - Inicijativa Šturma

Domaćin je pritisnuo posle vodećeg gola Zvezde, Šturm više nema šta da čeka. Zvezda se malo povukla i vreba iz kontre.

55. minut - GOOL - 0:1 - Ivanić

Zvezda vodi, krunisala je veliku inicijativu. Centrirao je Elšnik iz kornera, a Ivanić glavom zakucao loptu u mrežu.

52. minut - VAR poništio gol Tiknizjana

50. minut - Nova šansa za Zvezdu

Opet kontra, prvo je probao Tiknizjan, lopta dolazi do Ivanića koji šutira daleko preko gola.

47. minut - Kakva šansa za Duarte

Nakon centaršuta Tiknizjana Duarte sa tri metra šutira pored gola. Nije dobro zahvatio loptu.

46. minut - Duarte menja Arnautovića

Utakmica je nastavljena. Umesto Marka Arnautovića koji je čini se obnovio povredu u igri je Duarte.

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme produženo je za jedan minut.

40. minut - Sjajna intervencija Rodrigaa

Rodrigao je u poslednji čas uklizao ispred napadača Šturma i verrovatno sprečio siguran pogodak.

31. minut - Zvezda promašuje

Sve opasniji su crveno-beli, ali nikako da krunišu brze kontranapade u Gracu.

27. minut - Dobar pokušaj Melouna

Pokušao je igrač Šturma Meloun sa nekih 20 metara, zamalo pored gola.

23. minut - Nova prilika za Zvezdu

Još jedna prilika za crveno-bele. Brza kontra , Milson je prošao, želeo da proigra Arnautovića, ali su defanzivci Šturma u poslednji čas otklonili opasnost.

19. minut - Izuzetno dinamična utakmica

Igra se u visoko ritmu i jedna i druga ekipa žele gol što pre. Domaćin ofanzivniji, Zvezda jako opasna iz kontre.

15. minut - Arnautović je dobo žuti karton

Potpuno nepotrebno napadač Zvezde zbog prigovora dobio je napadač crveno-belih Marko Arnautović.

11. minut - Slobodan udarac za Zvezdu

Arnautović je dobio udarac u glavu na ivici šesnaesterca. Slobodan udarac iz idelne pozicije sa 16 metara od gola.Probao je Milson, ali je pogodio živi zid. Prethodno je Mališ dobio žuti karton.

11. minut - Slobodan udarac za Zvezdu

Arnautović je dobio udarac u glavu na ivici šesnaesterca. Slobodan udarac iz idelne pozicije sa 16 metara od gola.Probao je Milson, ali je pogodio živi zid.

5. minut - Velika šansa za Elšnika

Sjajna kontra Zvezde, povukao je Arnautović, uposlio Elšnika koji šutira iz idealne šanse, ali Kristijansen brani

3. minut - Velika šansa za Šturm

Kakva prilika za Šturm, Jata je nakon greške Zvezdinih igrača izašao sam ispred Mateusa i gađao pored stative

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Gracu.

Autor: Iva Besarabić