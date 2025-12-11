AKTUELNO

(UŽIVO) ŠTURM - CRVENA ZVEZDA: Sve pršti u Gracu, crveno-beli sve opasniji

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Šturmu u utakmici 6. kola Lige Evrope.

TOK MEČA:

23. minut - Nova prilika za Zvezdu

Još jedna prilika za crveno-bele. Brza kontra , Milson je prošao, želeo da proigra Arnautovića, ali su defanzivci Šturma u poslednji čas otklonili opasnost.

19. minut - Izuzetno dinamična utakmica

Igra se u visoko ritmu i jedna i druga ekipa žele gol što pre. Domaćin ofanzivniji, Zvezda jako opasna iz kontre.

15. minut - Arnautović je dobo žuti karton

Potpuno nepotrebno napadač Zvezde zbog prigovora dobio je napadač crveno-belih Marko Arnautović.

11. minut - Slobodan udarac za Zvezdu

Arnautović je dobio udarac u glavu na ivici šesnaesterca. Slobodan udarac iz idelne pozicije sa 16 metara od gola.Probao je Milson, ali je pogodio živi zid. Prethodno je Mališ dobio žuti karton.

5. minut - Velika šansa za Elšnika

Sjajna kontra Zvezde, povukao je Arnautović, uposlio Elšnika koji šutira iz idealne šanse, ali Kristijansen brani

3. minut - Velika šansa za Šturm

Kakva prilika za Šturm, Jata je nakon greške Zvezdinih igrača izašao sam ispred Mateusa i gađao pored stative

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Gracu.

Autor: Iva Besarabić

#Crvena Zvezda

#Marko Arnautović

#Stadion

#fudbal

#Štrum

