(UŽIVO) ŠTURM - CRVENA ZVEZDA: Sve pršti u Gracu, crveno-beli sve opasniji

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Šturmu u utakmici 6. kola Lige Evrope.
TOK MEČA:
23. minut - Nova prilika za Zvezdu
Još jedna prilika za crveno-bele. Brza kontra , Milson je prošao, želeo da proigra Arnautovića, ali su defanzivci Šturma u poslednji čas otklonili opasnost.
19. minut - Izuzetno dinamična utakmica
Igra se u visoko ritmu i jedna i druga ekipa žele gol što pre. Domaćin ofanzivniji, Zvezda jako opasna iz kontre.
15. minut - Arnautović je dobo žuti karton
Potpuno nepotrebno napadač Zvezde zbog prigovora dobio je napadač crveno-belih Marko Arnautović.
11. minut - Slobodan udarac za Zvezdu
Arnautović je dobio udarac u glavu na ivici šesnaesterca. Slobodan udarac iz idelne pozicije sa 16 metara od gola.Probao je Milson, ali je pogodio živi zid. Prethodno je Mališ dobio žuti karton.
5. minut - Velika šansa za Elšnika
Sjajna kontra Zvezde, povukao je Arnautović, uposlio Elšnika koji šutira iz idealne šanse, ali Kristijansen brani
3. minut - Velika šansa za Šturm
Kakva prilika za Šturm, Jata je nakon greške Zvezdinih igrača izašao sam ispred Mateusa i gađao pored stative
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je meč u Gracu.
Autor: Iva Besarabić