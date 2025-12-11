ENGLEZ JE KLASA: Džejmi Vardi najbolji igrač Serije A u novembru

Bivši kapiten Lestera odigrao je tri utakmice u novembru u Seriji A i postigao je gol protiv Juventusa.

Fudbaler Kremonezea Džejmi Vardi imenovan je za najboljeg igrača Serije A u novembru i postao prvi engleski igrač koji je dobio tu nagradu.

"Vardi je zaista igrač iz druge ere. Njegov dolazak u Kremoneze dočekan je sa velikim entuzijazmom svih navijača Serije A, a Vardi im uzvraća vrhunskim nastupima, urođenim liderstvom i važnim golovima, što je rezultat takmičarskog duha i šuterskih veština, koje su ga uvek odlikovale", rekao je izvršni direktor Serije A Luiđi de Servo, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Među nominovanima za nagradu, koja kombinuje glasove navijača sa statističkim podacima, bili su golman Milana Majk Menjan, Lautaro Martintes iz Intera, Dejvid Neres iz Napolija, Leo Estigor iz Đenove i fudbaler Udinezea Nikolo Zaniolo.

Vardi je odigrao 10 utakmica i postigao četiri gola za Kremoneze, koji je ove sezone ušao u Seriju A i zauzima deveto mesto na tabeli.

Autor: D.Bošković