KAKAV ŠOK ZA SINERA: Italijan ne pamti ovakvo poniženje

Ugledni italijnski list "Gazeta delo sport" proglasio je najbljeg sportistu u 2025. godini, a njihov izbor je šokirao planetu.

Naime, ovo priznanje je pripalo Lorencu Muzetiju koji nije osvojio nijedan turnir u sezoni, dok je Janik Siner ostao praznih šaka.

Istina, Muzeti je odigrao najbolju sezonu u karijeri koju je krunisao nastupom na Završnom mastersu u Torinu, ali je godinu okončao bez trofeja. Sa druge strane, Siner je osvojio dva grend slema, veći deo godine je proveo na prvom mestu ATP liste, ali to nije bilo dovoljno za nagradu.

- Lorenco Muzeti, koji se plasirao u prvih deset na svetu ove godine, je poslednji preostali pesnik sa reketom u rukama. On je živi dokaz šta spoj talenta i napornog rada može da učini. Ljudi su znali često da kažu da je on nedovršen talenat, kao kada je ušao u prvih 20 na svetu 2023. godine, a nije imao ni 21 godinu. Ove godine je “Lolo” zadovoljio i one večito nezadovoljne. U fantastičnoj 2025. je mnogo toga učinio prvi put: ušao u Top10, zaigrao prvo finale mastersa, plasirao se prvi put na završni masters. On je Sportista godine u izboru Gazete delo Sport - stoji u obrazloženju italijanskog lista.

Izbor je krajnje čudan, a ostaje da se vidi kako će Siner ovo podneti.

Autor: Iva Besarabić