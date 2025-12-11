Željko Obradović dobio pesmu od Grobara pred večiti derbi sa Zvezdom: Evo šta su imali da mu poruče kroz spot

Košarkaši Partizana ugostiće Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Evrolige u Beogradskoj areni i to će biti prvi put da crno-beli igraju duel sa večitim rivalom posle više od četiri godine bez Željka Obradovića na klupi. Umesto njega, ponovo će "konce" voditi Mirko Ocokoljić, koji je bio pomoćnik u Žocovom stručnom štabu.

Ono što je veoma interesantno jeste da je samo nekoliko dana pred večiti derbi sa Zvezdom na "Jutjubu" osvanula pesma posvećena upravo Željku Obradoviću, koju potpisuje poznati ska-pank bend "Blicaj" pod nazivom "Ne zaboravi nikad".



Uz stihove u kojima se prožima sama istorija crno-belih, u okviru spota se pojavljuju navijači Partizana koji su na meč protiv Bajerna iz Minhena pre sedam dana dolazili sa fotografijama i porukama posvećenim doskorašnjem treneru beogradskog kluba.



Kako je naveo sam bend "Blicaj", ideja je bila da navijači dođu na plato ispred Arene i da uz majice, zastave, slike, transparente i fotografije vezane za Željka Obradovića uzmu učešće u snimanju spota. Na kraju je više stotina njih rešilo da se odazove ovoj akciji, koja je organizovana u svega nekoliko sati.

Dodaje se da je ideja da spot bude oblikovan baš ovako potekla iz nedavno objavljenih video poema "Privilegija" i "Privilegija 2" autora Jovana Mihajlovića, a kadrovi koji su korišćeni su snimljeni tokom proslave 80 godina JSD Partizan na stadionu u Humskoj, kao i na promociji foto-knjige "Sezona 2024/25", uz doček Željka Obradovića na aerodromu.

- Znamo ko smo. Čast, obraz, vernost i tradicija duga 80 godina. Partizan je naš - poručili su iz ska-pank benda "Blicaj" povodom objavljivanja nove pesme.

U poruci se zaključuje da je režiju uz vizuelni identitet i montažu spota potpisao Jovan Mihajlović.

Autor: D.Bošković