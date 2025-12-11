'OVU POBEDU POKLANJAMO SRBIJI' Prve reči Vladana Milojevića nakon trijumfa nad Šturmom

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su novu pobedu u Ligi Evrope pošto su u 6. kolu na gostovanju u Gracu slavili protiv Šturma sa 1:0 posle gola Mirka Ivanića, koji znači i korak bliže plasmanu u narednu fazu takmičenja.

Posle meča, svoje prve utiske izneo je trener creno-belih:

- Danas je bila izuzetno zahtevna utakmica, ali znamo i imamo iskustva igrajući sa austrijskim ekipama. I letos smo na pripremama igrali sa austrijskim ekipama, sličnog stiha. Zahtevna utakmica, da pohvatamo te njihove kanale i načine i da im odgovorimo trkom. Nismo u nekom zavidnom zdravstvenom biltenu, toga sam se malo pribojavao, ali sam video na početku utakmice da sve funkcioniše kako treba. Videli ste i Marka i Bruna, dosta njih je bilo rovitih, ali svaka im čast.

Odluke u drugom poluvremenu

- Probali smo sa Bađom da zatvorimo. U ovom sistemu nam nije bilo ni potrebno kod rezultata koji imamo. Igrali smo sa četiri vezna igrača. Zatvorili smo njihove ulaze, kabale. Fantastično uigravaju vertikalan fudbal, napadanje naše linije. Fenomenalno smo rešili duge lopte. Imamo kvalitet da izađemo gore. Znali smo da ćemo da trpimo pritisak. Šturm inače tako igra. Jedna izuzetno zahtevna utakmica koja je tražila punu koncentraciju mojih igrača i mislim da su moji igrači to odradili na najbolji mogući način.

- Nemojte da zaboravite, mi smo na početku prvenstva počeli sa Lućićem, Radonjićem, znate Babička, znate njihovu brzinu. Mi smo od te prostorne brzine ostali bez njih. Morali smo totalno da promenimo način igre, načine branjenja. Ali, rekao sam – izguraćemo još dva kola, pa ćemo posle videti.

- Ljudi zaboravljaju da Zvezda predstavlja sebe kao klub, svoju istoriju. Sa druge strane, predstavljamo i Srbiju, znate u kakvoj se situaciji nalazimo bodovno. Mi smo jedini predstavnik, mislim da svi treba da budu ponosni. Posebno mi je drago, našoj zemlji poklanjamo ovu pobedu. Mislim da se svi navijači, dijaspora, ljudi koji su došli iz Republike Srpske, naši navijači osećaju kao članovi Crvene zvezde.

Na kraju, obratio se i igumanu manastira Hilandar.

- Moram da pohvalim i mog igumana Metodija iz Hilandara, koji pred utakmicu zna da me pozove i da blagoslovi.

Autor: Iva Besarabić