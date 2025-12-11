LEPA VEST ZA BOKS U SRBIJI: Predsednik BSS Nenad Borovčanin izabran je u Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije

Prvi čovek srpskog boksa Nenad Borovčanin, izabran je na pomenutu funkciju na sednici Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) održanoj danas u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Nema dileme, ovo je lepa vest za bokserski sport u Srbiji, posebno za boks olimpijskog stila, gde su naši šampioni svojevremeno osvajali medalje na Olimpijskim igrama, poslednji put 1984. godine u Los Anđelesu, Mirko Puzović – bronzanu u poluvelter kategoriji (do 63,5 kg).

Upravo ćemo u Los Anđelesu 2028. ponovo da budemo u prilici da se naši bokseri, a sada i bokserke, nadmeću u ringu, i što da ne, bore se i osvoje medalje. Nema sumnje da će Nenad Borovčanin sa pozicije predsednika BSS, a sada i člana Izvršnog odbora OKS, uložiti maksimum truda i umeća, da našim sportistima obezbedi najbolje uslove za pripreme i uspeh u kvalifikacijama za plasman na Igre u Los Anđelesu, i tamo, ostvarenje velikih snova – osvajanje medalje.

Srbija ima četvoricu osvajača medalja na Igrama. Slobodan Kačar (do 81 kg) je osvojio zlatnu medalju u Moskvi (1980). Njegov brat Tadija (do 71 kg) četiri godine ranije u Montrealu (1976) – izborio je srebro, pošto su ga sudije debelo oštetile u finalu protiv Poljaka Jeržija Ribickog.

Prvu medalju u boksu, od srpskih sportista, osvojio je Zvonko Vujin (do 60 kg) - bronzanu, u Meksiko Sitiju 1968. godine, a potom odličje iste vrdnosti u Minhenu - 1972. godine u poluvelter kategoriji (do 63,5 kg). Ukupno, uz ranije pomenutog Puzovića, srpski bokseri su na Olimpijskim igarama osvojili pet medalja, jednu zlatnu, jednu srebrnu i tri bronzane.

U Parizu 2024. smo imali troje predstavnika u boksu, Saru Ćirković (do 54 kg), Nataliju Šadrinu (do 60 kg) i Vahida Abasova (do 67 kg), a pre toga u Tokiju 2021. godine, uspešno nas je predstavljala Nina Radovanović (do 51 kg), koja je u prestonici Japana osvojila peto mesto.

U Tokiju i Parizu imali smo predstavnike u boksu, baš u mandatu Nenada Borovčanina na mestu predsednika BSS. Pre toga, poslednji put smo imali boksera na Igrama u Londonu (2012 - Aleksandar Drenvak, do 75 kg).

U Los Anđelesu 2028. bi mogla da bude – “treća sreća” za srpski boks u mandatu Nenada Borovčanina, i da posle Igara u Tokiju i Parizu, posle 44 godine rezultatskog posta, i uspeha Mirka Puzovića 1984, ponovo zasija medalja na prsima srpskih bokserskih asova.

Na pomenutoj sednici Skupštine OKS u Etnografskom muzeju u Beogradu, nekadašnji košarkaški reprezentativac Dejan Tomašević, izabran je za novog predsednika Olimpijskog komiteta Srbije, nasledivši na toj funkciji Božidara Maljkovića.

U novom sazivu Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije za ciklus Los Anđeles 2028, pored Nenada Borovčanina, izabrani su Božidar Đurković, predsednik Rukometnog saveza Srbije, Nevena Ignjatović, predsednica Skijaškog saveza Srbije, Đula Mešter, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, Mirko Nišović, predsednik Kajakaškog saveza Srbije, Nenad Petković, generalni sekretar Streljačkog saveza Srbije, Iva Popović, predsednica Saveza za sinhrono plivanje Srbije, Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije, doc. dr Ivan Todorov, predsednik Džudo federacije Srbije i Dušan Gojić, predsednik Biciklističkog saveza Srbije.

Nadzorni odbor OKS u novom sazivu činiće: Dušan Vulević iz Srpskog atletskog saveza, Janoš Žemberi iz Fudbalskog saveza Srbije i Aleksandar Matković iz Stonoteniskog saveza Srbije.

Na predlog novoizabranog predsednika OKS, članovi Izvršnog odbora u novom sazivu biće Stojan Vujko i Davor Macura.

Za novog generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije, na predlog predsednika Dejana Tomaševića, imenovan je Damir Štajner, dosadašnji izvršni direktor OKS.

Autor: Iva Besarabić