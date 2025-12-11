AKTUELNO

Slavlje u Zvezdinoj loži nakon velikog trijumfa, trećeg u nizu Ligi Evrope (FOTO)

Foto: Ustupljene fotografije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu rezultatom 1:0 golom Mirka Ivanića u meču šestog kola Lige Evrope.

Rukovodstvo Crvene zvezde predvođeno Zvezdanom Terzićem znalo je kako da proslavi veliku pobedu u Austriji, treću u nizu u Ligi Evrope. Osmesi Terzića, Mrkele, Savića, Mijailovića, Petrovića i ostalih iz lože crveno-belih dovoljno govore!

Foto: Ustupljene fotografije

Zvezda sad ima 10 bodova i pre večerašnjih mečeva je na 12. mestu i veoma je blizu plasmanu u nokaut fazu, dok je Šturm sad 28. sa samo četiri boda.

U narednom kolu, 22. januara, srpski šampion gostuje švedskom Malmeu.

