Denver pobedio u Sakramentu: Jokić najbolji na meču

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su u gostima ekipu Sakramento kingsa rezultatom 136:105 u utakmici NBA lige, a srpskom reprezentativcu su nedostajale dve asistencije za novi tripl-dabl učinak u pobedi svog tima.

Jokić je postigao 36 poena, uz 12 skokova i osam asistencija na utakmici.

U timu Denvera Pejton Votson je postigao 21 poen, Kameron Džonson 16, a Jonas Valančjunas 15 poena, uz šest skokova.

U ekipi Sakramenta najbolji je bio Malik Monk sa 18 postignutih poena uz pet asistencija i četiri skoka na meču.

