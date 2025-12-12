Svečani prijem za srpske olimpijce u Opštini Čukarica

U Opštini Čukarica organizovan je svečani prijem reprezentativaca Srbije u veslanju koji su ove godine ostvarili izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni.

Među gostima su bili osvajači srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u disciplini dubl skul Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, kao i Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja, koje su u disciplini dvojac bez kormilara izborile plasman u veliko finale i zauzele peto mesto. Prijemu je prisustvovao i njihov trener Nikola Stojić.

Član Veća zadužen za sport Đorđe Bulić istakao je značaj susreta sa vrhunskim sportistima i dodao da veruje da će srpski veslači i u narednom periodu ostvariti rezultate vredne pažnje.

U znak zahvalnosti za vrhunske rezultate, srpskim sportistima su uručeni prigodni pokloni.