Sara Ćirković protiv panamske 'La Bombe' uz šum moćne reke Drine

Za kraj briljatne 2025. okršaj sa „La Bombom“! Ostalo je 15 dana do profi meča između najtrofejnije srpske bokserke i devojke iz Paname sa prefiksom „bomba“.

Takmičarska godina koja je na izmaku za najtrofejniju srpsku bokserku, 21-godišnju Saru Ćirković bila je drugačija od svih prethodnih i jedinstvena po mnogo čemu. Iako je već pola decenije na evropskoj i svetskoj sceni i isto toliko niže zlatne medalje, trofeje, Sara je u sezoni koja je u samom zenitu napravila iskorak za budućnost i pomerila nove sopstvene granice.

Sara nam nakon niza trofeja, velikih pobeda i medalja za kraj 2025. sprema spektakulran okršaj u gradu koji je njena baza i grad iz kojeg je kretala u sve njene bitke do sada. Najtrofejnija srpska bokserka Sara Ćirković u profi boks spektaklu u organizaciji Balkan Boxing-a 27. decembra u gradskoj hali sportova u Zvorniku čeka Sajda Milicu Moskiera Kuestu iz Paname, koja nosi nadimak La Bomba zbog svojih razornih udaraca.

Bokserska gala noć u organizaciji Balkan Boxing-a pod nazivom "Queens of the ring" gradu na reci Drini u glavnoj borbi donosi nam sudar naše Sare Ćirković (2-0) u meču bantam kategorije (do 53.5 kg) protiv Sajde Moskiere (10-6-1, 7 KO). Sajda je u svojoj karijeri u svom vlasništvu imala i WBC Latino titulu i očekuje se odličan meč. Boks spektakl u Zvorniku u uvodnom programu imaće priliku da gledaju mečeve srpskih reprezentativki, takođe velikih šampionki: Natalije Šadrine, Kristine Kuluhove i Anastasije Bošković.

I dok se drugi spremaju za proslave novogodišnje noći, biraju toalete, razmišljaju o frizuri i šminki, Sara se sprema za novi trijumf u ringu.

“Prvo da završimo započeti posao u 2025, da Bože zdravlja ostvarim i treću profi pobedu, pa ću se onda lako spremniti za novogodišnju proslavu. Moj život je boks, izabrala sam ovaj put i imam svoje ambicije i ciljeve od kojih nikada neću odustati. Kada zadatak koji imaš ispred sebe odradiš onako kako si zamislio i za koji si dao sve od sebe, temeljno se spremao i radio na tome, onda su proslave šlag na torti i to se lako i sa slasću organizuje. Ispred mene je najteži zadatak do sada, boriću se protiv sjajne bokserke koju krasi posebna tehnika i snaga, boriću se u mom gradu Zvorniku. Domaća publika, domaći teren i samim tim još veći motiv i snaga da u ringu pokažem Saru kakvu niste videli do sada. Verujem u sebe, verujem u ljude koji će doći da mi budu podrška i da će ova sjajna sezone biti krunisana na pravi način, pobedom uz šum moćne reke Drine na kojoj sam odrasla i koja mi je uvek bila inspiracija” – ističe srpska boks diva Sara Ćirković.

Nakon evropske i svetske juniorske titule, aktuelnih evropskih zlatnih medalja u seniorskom olimpijskom boksu i u konkurenciji do 22 godine, bronze na Prvenstvu sveta u amaterskom boksu na samo dva dana pre 21. rođendana, 27. aprila 2025. zlatna devojka srpskog boksa, Sara Ćirković osvojila je i IBA profesionalni svetski šampionski pojas u kategoriji do 53.5 kg savladavši francuskinju Roman Mulai. Nije se zaustavila, Sara je u nastavku sezone zabeležila novi profi trijumf protiv 13 godina starije Lairis Florin iz Venecuele u bantam kategoriji u šest rundi u meču koji je održan u Minhenu.

Nastavila je šampionski juriš Ćirkovićeva i ubrzo stigla i do trijumfa u Jerevanu na šampionatu Starog kontinenta u boksu za mlađe seniorke (U23). Zlatna heroina srpskog boksa Sara Ćirković pobedivši u finalu EP u Jerevanu ruskinju Dariju Pantelejevu jednoglasnom odlukom sudija – 5:0 osvojila je treću u nizu zlatnu medalju na šampionatima Evrope u olimpijskom boksu za mlađe seniore (U23). Ujedno, ovo je značilo peto Sarino zlato u svim takmičarskim uzrastima kada su u pitanju šampionati Starog kontinenta. Prethodna evropska zlata u ovom uzrastu Ćirkovićeva je osvojila u Budvi (2023) i Sofiji (2024), gde je na oba šampionata proglašena najboljom bokserkom kao i sada u Jerevanu gde je dobila poseban pehar namenjen najboljoj bokserki Prvenstva. Pre samo pet dana upisala je Sara i trijumf na Pojedinačnom prvenstvu Srbije, njenu novu državnu titulu.

Na redu je okršaj u Zvorniku i sudar sa panamskom “La Bombom”!

Autor: Marija Radić