Operisan Rafael Nadal: Španac podelio sliku iz bolnice, čak se i našalio (FOTO)

Doskorašnji španski teniser Rafael Nadal uspešno je operisan u četvrtak u zbog teškog osteoartritisa u trapeziometakarpalnom zglobu desne šake, saopštio je njegov medicinski tim.

Zahvat je izveo dugogodišnji Nadalov lekar Anhel Ruiz Kotoro uz asistenciju doktora Vilara, dok je operaciju vodio specijalista dr. Aleks Ljuh.

Operacija dolazi svega dve nedelje nakon što se 22-struki Grend slem šampion vratio treninzima, posle pauze duže od godinu dana. Povratak hroničnog bola u šaci primorao je Nadala da se podvrgne intervenciji.

Nadal je poslednji zvanični meč odigrao na Dejvis kupu 2024. u Malagi, a Španac je planirao da u 2026. godini odigra više egzibicionih duela. Dalji tok oporavka biće poznat nakon kontrola u narednim nedeljama.

Sam Rafa je čak stigao i da se našali, te je poručio: - Izgleda da neću biti spreman za Australijan open!

