UMRO ČUVENI ČUZO: Španski fudbal zavijen u crno

Nekadašnji španski fudbaler, Antonio Gonzales Alvarez, poznatiji kao Čuzo preminuo je u 85. godini.

Antonio Gonzales Alvarez je bio prvi čovek iz Malage koji je nosio dres fudbalske reprezentacije Španije, a to se dogodilo 30. oktobra 1960. godine protiv Austrije na poznatom stadionu "Prater" zajedno sa nekoliko čuvenih igrača iz te generacije poput Luisa del Sola, Čusa Peredu, Alfreda di Stefana...

Čuzo je u Atletiko Madrid stigao sa svega 17 godina.

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de Antonio González 'Chuzo'. El malagueño militó en nuestro equipo entre los años 1957-1963, jugando un total de 142 partidos y conquistando dos Copas y una Recopa de Europa. Siempre estarás en nuestros corazones 🖤 pic.twitter.com/yHZ8QA7sjg — Atlético de Madrid (@Atleti) 11. децембар 2025.

Sa crveno-belima je odigrao i polufinale Kupa šampiona protiv Real Madrida, koji je tada bio prvak Evrope. Čuzo je postigao gol na Bernabeuu u dvomeču koji je na kraju odlučen trećom, dramatičnom utakmicom majstorice koja je pripala Madriđanima. Za taj duel imali su premiju od 50.000 pezeta, što je za to vreme bio ozbiljan novac.

Sa Atletikom iz Madrida osvojio je dva Kupa kralja (oba puta pobedom protiv Real Madrida na Bernabeuu) i još jedan trofej, Kup pobednika kupova (protiv Fiorentine).

Autor: D.Bošković