Lindzi Von o povratku na vrh u 41. godini

Lindzi Von je pobednički započela sezonu 2025/26, trijumfom u prvom spustu Svetskog kupa u Sent Moricu. U 41. godini, postala je najstarija pobednica u istoriji Svetskog kupa u alpskom skijanju i još jednom dokazala da granice ne postoje.

Kako si se osećala nakon pobede u Sent Moricu?

Znala sam da skijam brzo, ali to nikada ne možeš sa sigurnošću da znaš dok ne dođe prva trka. Mislim da sam bila čak i malo brža nego što sam očekivala. Osećaj je bio fantastičan. Najlepše je to što ne moram da vozim na samoj granici, a i dalje sam brza i stabilna.

Šta te i dalje najviše inspiriše u skijanju?

Postoji mnogo stvari koje volim u skijanju, ali pre svega osećaj da je sve moguće. Možeš da ideš onoliko brzo koliko sebe guraš, i to stvara osećaj neograničenih mogućnosti.

Koja je tvoja najveća snaga kao sportistkinje?

Moja radna etika. Bez obzira na prepreke ili izazove, uvek sam spremna da radim koliko god je potrebno da bih stigla tamo gde želim. To je jedna od najvažnijih osobina svakog vrhunskog sportiste.

Skijanje nosi veliki rizik. Kako ga kontrolišeš?

Planiranje i priprema su ključni. Poznavanje staze, fizička spremnost i mentalna stabilnost daju ti najbolju šansu za uspeh. Međutim, pri velikim brzinama, uvek postoji neizvesnost. Ovo je opasan sport i toga moraš biti svestan.

Šta Olimpijske igre čini posebnim u odnosu na druga takmičenja?

Igre su posebne jer predstavljaš svoju zemlju. To je mnogo više od ličnog uspeha, deo si tima i predstavljaš celu naciju. To je privilegija koju ne uzimam zdravo za gotovo.

Koju poruku želiš da pošalješ ljudima koji prate tvoj povratak?

Nadam se da će verovati u sebe. Ovaj povratak bio je neočekivan, ali pokazujem da godine ne moraju da budu ograničenje. Želim da ljudi budu hrabriji u ostvarivanju svojih snova.



Autor: Iva Besarabić