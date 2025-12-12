AKTUELNO

BOMBA! Aleksandar Mitrović pred šokantnim transferom - povratak golgetera!

Srpski napadač Aleksandar Mitrović letos je iz Al Ahlija prešao u redove Al Rajana, međutim, golgeter "orlova" bi uskoro mogao da se vrati u Saudijsku Arabiju.

Povrede su poremetile planove Mitrovića i kluba iz Dohe, pa bi kako piše “Al Raja”, najbolji strelac u dresu Orlova ikada, mogao da promeni sredinu već u januaru.

Mitrović je upisao svega četiri zvanična meča za Al Rajan, uz tri postignuta pogotka i dve asistencije, a poslednji nastup zabeležio je još prvog oktobra.

Spomenuti izvor navodi da je sve spremno za veliki povratak u Saudijsku Arabiju, te da Al Rajan trenutno vodi završne pregovore sa tamošnjim Al Ahlijem.

