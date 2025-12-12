RODŽER FEDERER SE VRAĆA NA TEREN: Slavni Švajcarac učestvuje na Australijan openu

Nekada svetski broj jedan Rodžer Federer, objavio je da će se na Australijan openu vratiti na teren.

Naravno, neće igrati profesionalne mečeve, već će biti na egzibicionom turniru gde će pored njega učestvovati i Andre Agasi, Patrik Rafter i Lejton Hjuit.

"Povratak na Australijan open 2017. godine kada sam osvojio taj turnir je jedan od najboljih mojih momenata na grend slemovima, a osvajanje i 2018. godine je takođe bio ostvarenje sna", prisećao se Federer.

Federer ima 44 godine, po mnogima je jedan od trojice najboljih svih vremena, a po broju grend slemova (20) je upravo treći posle Novaka Đokovića (24) i Rafaela Nadala (22).

Tokom svoje karijere, Švajcarac je odigrao 1750 mečeva u singlovima i dublovima.

Autor: Iva Besarabić