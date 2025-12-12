VELIKI UDARAC ZA ZVEZDU: Čima Moneke ipak ne igra večiti derbi?

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke (29) ipak neće biti na raspolaganju treneru Saši Obradoviću za večerašnji derbi protiv Partizana u Evroligi.

Nigerijski košarkaš povredio je Ahilovu tetivu na prethodnoj utakmici protiv Barselone (89:79) u Evroligi, zbog čega je do poslednjeg trenutka bilo neizvesno hoće li večeras igrati na derbiju.

Momak poreklom iz Abudže našao se u sastavu crveno-belih, ali prema informacijama našeg izveštača sa terena, najverovatnije neće ulaziti u igru.

Osim Monekea, podsetimo, Obradović neće moći da računa ni na Ognjena Dobrića, Jaga Dos Santosa, Uroša Plavšića, kao ni na Tajsona Kartera, Ajzeu Kenana i Džoela Bolomboja, koji su već duže vreme van stroja.

Takođe, vredi napomenuti da su u tim uvršteni dvojica juniora - Novak Pavlović i Aleksej Nedeljković.

Sastav Zvezde za derbi: Kodi Miler Mekintajer, Devonte Grejem, Aleksej Nedeljković, Džered Batler, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ebuka Izundu, Novak Pavlović, Donatas Motiejunas, Džordan Nvora, Semi Odželej.

Autor: Iva Besarabić