ČUDO PARTIZANA U ARENI: Crno-beli posle NEVIĐENE DRAME i zaostatka od -16 srušili Zvezdu

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu pred krcatom Beogradskom arenom, posle velikog preokreta i minusa od šesnaest poena krajem treće deonice.
Tako su crno-beli na krilima podrške sa tribina vezali drugu pobedu i došli do skora 6-9, dok je večiti rival vezao neuspehe i sada ima 9-6.
TOK UTAKMICE:
Kraj!
Partizan je od minus 16 došao do pobede nad Crvenom zvezdom - 79:76!
Poslednji minut!
Luda trojka Batlera posle zakucavanja Džonsa - Zvezda na plus jedan 76:75!
39' Finiš!
Partizan vodi 73:72!
38' Samo minus jedan!
Poeni Miltona za totalnu dramu - 72:71 vodi Zvezda!
36' Trojka na trojku!
Vađoington pa Kodi - 72:69 za Zvezdu!
35' Partizan na minus pet...
Crno-beli se vratili u meč - 67:62! Samo minus tri, poeni Bonge - 67:64!
34' Propušta Partizan šanse...
Došli su na minus devet i imali kontru koju je promašajem za tri završio Vašington - 65:56 vodi Zvezda.
32' Važna trojka Grejema!
65:53 vodi Zvezda!
28' Raspada se Partizan!
Nova trojka Nvore za plus 14 - 55:41!
26' Bije Zvezda i sa devet metara!
Kakva trojka Batlera za plus 11 - 52:41!
Nwora scoring spree after the break 🔥#kkcz #WeAreTheTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/0GAxAaVo7Z— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 12. децембар 2025.
25' Nvora rešava Partizan u ovim trenucima!
Važna trojka, mekana odbrana Marinkovića i ode Zvezda na plus 10 - 49:39!
24' Sterling Braun drži Partizan!
Tri faula Kalinića prave problem Zvezdi, Partizan na minus dva - 41:39.
22' Serija grešaka i na startu drugog dela!
Partizan sve promašuje, a Zvezda gubi lopte - 41:35 ua goste.
Rezultat na poluvremenu utakmice 15. kola Evrolige u Beogradskoj areni#KKPartizan 3️⃣5️⃣ - 3️⃣9️⃣ @kkcrvenazvezda— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 12. децембар 2025.
'Ajmo crno-beli!🖤🤍 pic.twitter.com/7p0KDujXym
19' Časti Grejem Partizan...
Nerezonski šutevi Grejema i Partizan je na minus dva, poeni iz kontre Miltona - 34:32.
16' Partizan se probudio!
Velika borba i plus tri za Zvezdu - 31:28. Ofanzivni skokovi Zvezd muči crno-bele. Čak pet u dva uzastopna napada!
15' Rat na terenu!
Borba za svaku loptu, sredina provg poluvremena - Zvezda ima plus šest 28:22.
1/4 | EuroLeague round 15 | ⚫️⚪️#KKPartizan 15 - 18 @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/fHCxcxnYKZ— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 12. децембар 2025.
13' Plus pet ima Zvezda!
Poeni i Grejema - 24:19! Crveno-beli nakon penala Odželeja idu na plus sedam - 26:19, kriza u igri Partizana se nastavlja!
12' Simultanka Batlera!
Batler je već ubacio 10 poena, ali stiže odgovor Vašingtona - 22:19 za Zvezdu.
9' Partizan se budi!
Crno-beli na minus tri - 16:13!
8' Serija Batlera!
5:0 pravi Zvezda i vodi sa 13:8! Trojka i Kodija, sada je 16:8 za Zvezdu!
7' Kucanje Nvore, trojka Parkera!
Partizan vodi sa 8:7!
Black side of white city!⚫️⚪️#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/TQFUtSsscv— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 12. децембар 2025.
5' Tehnička za Obradovića!
5:5 je, mali broj poena i veliki broj grešaka!
3' Tvrdo na startu!
Partizan vodi sa 4:3.
2' Loš početak oba tima!
Motijeunas jedan od va sa penala, Zvezda vodi 1:0.
Danas igra Partizan!⚫️⚪️@EuroLeague round 15 | Beogradska arena | 20:30 | vs. @kkcrvenazvezda #KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/eoqJBefHCp— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 12. децембар 2025.
Autor: Iva Besarabić