ČUDO PARTIZANA U ARENI: Crno-beli posle NEVIĐENE DRAME i zaostatka od -16 srušili Zvezdu

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu pred krcatom Beogradskom arenom, posle velikog preokreta i minusa od šesnaest poena krajem treće deonice.

Tako su crno-beli na krilima podrške sa tribina vezali drugu pobedu i došli do skora 6-9, dok je večiti rival vezao neuspehe i sada ima 9-6.

TOK UTAKMICE:

Kraj!

Partizan je od minus 16 došao do pobede nad Crvenom zvezdom - 79:76!

Poslednji minut!

Luda trojka Batlera posle zakucavanja Džonsa - Zvezda na plus jedan 76:75!

39' Finiš!

Partizan vodi 73:72!

38' Samo minus jedan!

Poeni Miltona za totalnu dramu - 72:71 vodi Zvezda!

36' Trojka na trojku!

Vađoington pa Kodi - 72:69 za Zvezdu!

35' Partizan na minus pet...

Crno-beli se vratili u meč - 67:62! Samo minus tri, poeni Bonge - 67:64!

34' Propušta Partizan šanse...

Došli su na minus devet i imali kontru koju je promašajem za tri završio Vašington - 65:56 vodi Zvezda.

32' Važna trojka Grejema!

65:53 vodi Zvezda!

28' Raspada se Partizan!

Nova trojka Nvore za plus 14 - 55:41!

26' Bije Zvezda i sa devet metara!

Kakva trojka Batlera za plus 11 - 52:41!

25' Nvora rešava Partizan u ovim trenucima!

Važna trojka, mekana odbrana Marinkovića i ode Zvezda na plus 10 - 49:39!

24' Sterling Braun drži Partizan!

Tri faula Kalinića prave problem Zvezdi, Partizan na minus dva - 41:39.

22' Serija grešaka i na startu drugog dela!

Partizan sve promašuje, a Zvezda gubi lopte - 41:35 ua goste.

Rezultat na poluvremenu utakmice 15. kola Evrolige u Beogradskoj areni#KKPartizan 3️⃣5️⃣ - 3️⃣9️⃣ @kkcrvenazvezda



'Ajmo crno-beli!🖤🤍 pic.twitter.com/7p0KDujXym — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 12. децембар 2025.

19' Časti Grejem Partizan...

Nerezonski šutevi Grejema i Partizan je na minus dva, poeni iz kontre Miltona - 34:32.

16' Partizan se probudio!

Velika borba i plus tri za Zvezdu - 31:28. Ofanzivni skokovi Zvezd muči crno-bele. Čak pet u dva uzastopna napada!

15' Rat na terenu!

Borba za svaku loptu, sredina provg poluvremena - Zvezda ima plus šest 28:22.

13' Plus pet ima Zvezda!

Poeni i Grejema - 24:19! Crveno-beli nakon penala Odželeja idu na plus sedam - 26:19, kriza u igri Partizana se nastavlja!

12' Simultanka Batlera!

Batler je već ubacio 10 poena, ali stiže odgovor Vašingtona - 22:19 za Zvezdu.

9' Partizan se budi!

Crno-beli na minus tri - 16:13!

8' Serija Batlera!

5:0 pravi Zvezda i vodi sa 13:8! Trojka i Kodija, sada je 16:8 za Zvezdu!

7' Kucanje Nvore, trojka Parkera!

Partizan vodi sa 8:7!

5' Tehnička za Obradovića!

5:5 je, mali broj poena i veliki broj grešaka!

3' Tvrdo na startu!

Partizan vodi sa 4:3.

2' Loš početak oba tima!

Motijeunas jedan od va sa penala, Zvezda vodi 1:0.

Autor: Iva Besarabić