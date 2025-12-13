NBA legenda popila 10 rakija pred derbi, a onda u svlačionici Partizana dobila uspomenu za ceo život

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu posle velikog preokreta 79:76 u 15. kolu Evrolige i došli do učinka 6-9, odnosno druge vezane pobede u elitnom takmičenju. Bio je ovo meč za izbegavanje za one sa slabim srcem...

Crno-beli su gubili 60:44 na samom kraju treće deonice, ali je usledio veliki preokret na krilima Vašingtona, Džonsa i Bonge, koji su meč završili kao najbolji pojedinci.

Osim punih tribina sa vatrenim navijačima iz oba tabora, duel je gledalo puno poznatih ličnosti, a među njima i nekadašnji francuski centar i najduže igrač Čikago Bulsa Joakim Noa.

Njega smo najpre sreli dan pred derbi u Knez Mihailovoj zajednosa Miroslavom Raduljicom, zatim je bio u poseti i KSS-u, a na kraju smo i popričali sa njim, pre početka utakmice najviše.

Dodatno, Joakim Noa je tokom razgovora sa novinarima otkrio neverovatnu stvar.

- Rakija? Već sam pošio 10 rakija, osećam se sjajno i spreman sam za utakmicu - rekao j Noa, koji je na kraju završio u svlačionici Partizana.

Novi sportski direktor Žarko Paspalj uručio mu je dres crno-belih sa brojem 13 i to u svlačionici posle okršaja, zbog čega je Francuz bio oduševljen.

Autor: S.M.