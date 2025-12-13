HOROR ZA RIVALE – Jokić razbija rekorde, konkurencija se raspada! Evo ko mu diše za vratom...

Srpski košarkaš Nikola Jokić zadržao je prvo mesto u najnovijem preseku MVP trke, iako se na horizontu pojavio novi izazivač. Kako navodi zvanični sajt NBA, trka se podelila na „gornju klasu“ koju čini neprikosnoveni trio – Jokić, Šej Gildžus-Aleksander i Luka Dončić.

Centar Denver Nagetsa ove sezone beleži nestvarne brojke – 29,5 poena, 12,3 skokova i 10,9 asistencija u proseku. Iako se ne forsira kao prva poenterska opcija, Jokić je prošle nedelje Hoksima ubacio čak 40 poena, uz fantastičnih 61,2% šuta iz igre. Njegov put ka četvrtom MVP trofeju deluje nezaustavljivo.

Jaylen Brown surges five spots into the Top 5 after three straight 30-point performances, while the top three holds firm for a third-straight week 👀



Read @Powell2dapeople’s Kia MVP Ladder for a full breakdown on the NBA App!



➡️ https://t.co/JVV7HZBRvA pic.twitter.com/xeLfkORwcp — NBA (@NBA) 12. децембар 2025.

Ipak, Kanađanin iz Oklahome, Šej Gildžus-Aleksander, koji je prošle godine poneo titulu, i dalje drži drugo mesto. Sa prosekom od 32,8 poena, predvodi „grmljavinu“ i najavljuje osvetu u finalu NBA kupa.

Treći je Luka Dončić, koji sa 35 poena, 9 skokova i 9 asistencija stoji najbliže Jokićevom tripl-dablu, ali mu se zameraju slabi procenti šuta za tri – svega 33%.

Na mestima četiri i pet došlo je do promene – zbog povreda Janisa Adetokumba i Viktora Vembanjame, u Top 5 se probio Džejlen Braun. As Bostona je napredovao čak pet pozicija, što je najveći skok ove sezone. Seltiksi su slavili u sedam od poslednjih devet mečeva, a Braun je u tom periodu na proseku od 32 poena, 7 skokova i 6 asistencija.

Drama u MVP trci se zahuktava – Jokić odoleva, ali izazivači ne odustaju.

Autor: Dalibor Stankov