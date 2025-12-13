NAVIJAČI POBESNELI I DEMOLIRALI STADION! Mesi izazvao totalni haos u Indiji, ovo što se dogodilo je bruka i sramota

Poseta Lionela Mesija Indiji završila se neslavno nakon što su besni navijači upali na teren i počeli da demoliraju stadion Solt Lejk u Kalkuti.

Gnevni fanovi, koji su platili skupe karte kako bi uživo videli legendu Argentine samo pet minuta, počeli su da bacaju flaše i pokušavali da razvale kapije između tribina. Navodno su protestovali zbog loše organizacije događaja nakon što je Mesi prerano napustio stadion.

𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒂 in India 🇮🇳



80k packed stadium in Kolkata as Messi continues his tour through the country 🏟️👀



🎥 @ddsportschannel pic.twitter.com/40iye4hMtf — 433 (@433) 13. децембар 2025.

Zvezda Inter Majamija stigla je na stadion u 11.15 po lokalnom vremenu, ali se zadržala svega oko pola sata, nakon čega je hitno evakuisana. Zbog haosa nije uspeo da napravi krug oko stadiona.

Prema lokalnim izveštajima, na stadionu kapaciteta 85.000 mesta nalazilo se oko 80.000 gledalaca, od kojih su neki platili i preko 100 evra kako bi videli svetskog šampiona.

Tenziје su rasle jer mnogi nisu uspeli ni da ugledaju Argentinca, pošto je bio okružen velikom pratnjom u kojoj su bili i njegovi saigrači iz Inter Majamija, Luis Suarez i Rodrigo De Pol.

Messi’s brief 5-minute appearance sparked chaos at Salt Lake Stadium, West Bengal as angry fans turned violent, throwing bottles, belts, chairs and vandalising hoardings.#Messi𓃵 #GOAT #MessiInIndia

pic.twitter.com/PwRzP7BDeD — Sarcasm (@sarcastic_us) 13. децембар 2025.

- Samo lideri i glumci su bili oko Mesija - rekao je jedan navijač za agenciju ANI.

- Zašto su nas onda pozvali? Platili smo kartu 12.000 rupija (99 funti), a nismo mogli ni da mu vidimo lice - dodao je on.

Autor: S.M.