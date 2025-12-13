UEFA ODREDILA ŠEŠIRE – Srbija konačno izbegla Englesku, ali nema lakih rivala!

Evropska kuća fudbala (UEFA) objavila je raspored šešira pred žreb za novo izdanje Lige nacija. Srbija je smeštena u treći šešir, čime je izbegla Englesku, Belgiju i Norvešku, ali pred „orlovima“ su i dalje izuzetno teški protivnici.

Srbija u elitnoj diviziji

Kao i u prethodnom ciklusu, Srbija će se nadmetati u elitnoj „A“ diviziji, nakon što je ostanak obezbedila pobedom nad Austrijom u baražu.

Raspored šešira

Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Nemačka

Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska

Treći šešir: Srbija, Engleska, Belgija, Norveška

Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska

Pravila takmičenja

Dve najbolje ekipe iz svake grupe idu u nokaut fazu, poslednja ispada u „B“ diviziju, dok pretposlednja igra baraž. Grupna faza igra se od septembra do novembra 2026. godine, nokaut faza počinje u martu 2027, a osvajač će biti poznat u junu iste godine.

Žreb u Briselu

Žreb grupa zakazan je za 12. februar u Briselu. Titulu brani Portugal, koji je ujedno i jedan od favorita iz prvog šešira.

Autor: Dalibor Stankov