UEFA ODREDILA ŠEŠIRE – Srbija konačno izbegla Englesku, ali nema lakih rivala!

Evropska kuća fudbala (UEFA) objavila je raspored šešira pred žreb za novo izdanje Lige nacija. Srbija je smeštena u treći šešir, čime je izbegla Englesku, Belgiju i Norvešku, ali pred „orlovima“ su i dalje izuzetno teški protivnici.
Srbija u elitnoj diviziji
Kao i u prethodnom ciklusu, Srbija će se nadmetati u elitnoj „A“ diviziji, nakon što je ostanak obezbedila pobedom nad Austrijom u baražu.
Raspored šešira
Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Nemačka
Drugi šešir: Italija, Holandija, Danska, Hrvatska
Treći šešir: Srbija, Engleska, Belgija, Norveška
Četvrti šešir: Vels, Češka, Grčka, Turska
Pravila takmičenja
Dve najbolje ekipe iz svake grupe idu u nokaut fazu, poslednja ispada u „B“ diviziju, dok pretposlednja igra baraž. Grupna faza igra se od septembra do novembra 2026. godine, nokaut faza počinje u martu 2027, a osvajač će biti poznat u junu iste godine.
Žreb u Briselu
Žreb grupa zakazan je za 12. februar u Briselu. Titulu brani Portugal, koji je ujedno i jedan od favorita iz prvog šešira.
Autor: Dalibor Stankov