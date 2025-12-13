MAKS FERŠTAPEN JE IPAK ŠAMPION FORMULE 1: Svaka čast Landu Norisu, ali... Tu je i tatin sin!

Sezona Formule 1 završena je na spektakularan način pre sedam dana, tako što je Lando Noris, vozač ekipe Meklaren, osvojio svoju prvu titulu.

Međutim, kada su u pitanju finansije engelski vozač Lando Noris nije najplaćeniji!

Na mestu broj jedan po godišnjoj zaradi u Formuli 1 je Maks Ferštapen, četvorostruki šampion i član ekipe Red bul.

Poslovni magazin "Forbs" objavio je spisak desetorice najplaćenijih vozača u Formuli 1 za 2025. godinu. Tačnije, procenu njihovih godišnjih primanja, na osnovu finansijskih dokumenata, pravnih podnesaka, medijskih izveštaja i razgovora sa insajderima. Prihodi ostvareni aktivnostima van Formule 1 nisu uračunati u iznose. Valja pomenuti da tačne plate vozača nisu javno dostupne.

Maks Ferštapen ove godine zaradio je 64.700.000 evra. Holanđaninu plata u Red bulu iznosi 55.340.000, a tokom sezone inkasirao je još 9.370.000 miliona evra na osnovu bonusa. Na drugom mestu je sedmostruki šampion Formule 1 Luis Hamilton, koji je imao debitantsku sezonu u Ferariju, izuzetno neuspešnu i košmarnu.

Međutim, činjenica da je sezonu završio na šestom mestu, sa 267 bodova manje od šampiona Landa Norisa, nije uticala na njegova primanja. Godinu je završio bogatiji sa 60.200.000 evra. Valja pomenuti da Englez ima najveću platu u Formuli 1, čak 59.600.000 evra, a ostalo, doduše minimalno su bonusi, svega 430.000 evra.

Lando ima ozbiljne bonuse

Najplaćeniji vozači F1 1. Maks Ferštapen Red bul 64,7 2. Luis Hamilton Ferari 60,2 3. Lando Noris Meklaren 48,9 4. Oskar Pjastri Meklaren 31,9 5. Šarl Lekler Ferari 25,5 6. Fernando Alonso Aston Martin 22,5 7. Džordž Rasel Mercedes 22,1 8. Lens Strol Aston Martin 11,5 9. Karlos Sains Vilijams 11 10. Kimi Antoneli Mercedes 10,6

Tek na trećem mestu, sa znatno manjom platom od vodećeg tandema našao se novi svetski prvak Lando Noris. Momak rođen u engleskoj luci Bristol ima godišnju platu od svega 15.330.000 evra, ali ozbiljne bonuse, koji njegova godišnja primanja dižu na sumu od 48.960.000 evra.

Odmah iza njega nalazi se drugi Meklarenov vozač Oskar Pjastri, čovek koji je bio lider šampionata dve trećine sezone. Australijanac je zaradio 31.930.000 evra, od toga 8.510.000 kao platu i 23.410.000 kroz bonuse.



Prva trojica i prošle godine su bili na istim pozicijama, dok je Pjastri napravio skok od četiri mesta.

Gledajući učinak na stazi ogromnu platu ima Lens Strol iz Aston Martina, koji je godišnje zaradio 11,5 miliona evra. A, zauzeo je tek 16. mesto u generalnom plasmanu vozača sa 33 boda. Međutim, Kanađanin je sin milijardera Lorensa Strola čije je bogatstvo procenjeno prema magazinu Forbs na 3,3 milijarde evra. Pa, kad ćale časti mestom u timu F1, onda neka časti i sa platom.

Autor: A.A.