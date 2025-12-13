NOVI TRENER PARTIZANA SPREMAN ZA NAREDNI IZAZOV, 'GROBARI' SE NADAJU OZVANIČENJU: Disciplina i koncentracija, to traži od crno-belih košarkaša!

Posle velike pobede u večitom derbiju na evroligaškoj pozornici, košarkaši Partizana okreću se novim obavezama u ABA ligi, gde u okviru 10. kola gostuju FMP-u u Železniku.

Susret je zakazan za nedelju u 21.00 u FMP Areni, a crno-beli će pokušati da upiši četvrtu vezanu pobedu pod vođstvom Mirka Ocokoljića, pošto su prethodno savladali Bajern i Zvezdu u Evroligi, a Kluž na regionalnoj pozornici.

Ipak, vršilac dužnosti na klupi Partizana čvrsto stoji na zemlji i najavljuje tešku utakmicu.

- FMP ume često da nas iznenadi promenama igre. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, disciplinovani u oba pravca i da odgovorimo na svaki njihov pokušaj da promene ritam meča - istakao je Ocokoljić.

Videćemo da li će Ocokoljić nastaviti kao prvi trener Partizana i u narednom periodu, ili su crno-beli spremili zamenu za mesto šefa struke.

Pominjali su se Andrea Trinkijeri, Pablo Laso i nedavno Đoan Penjaroja.

Autor: A.A.