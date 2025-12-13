Goleada u Francuskoj: Fudbaleri Pari Sen Žermena savladali Mec

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras u gostima Mec rezultatom 3:2 u meču 16. kola francuskog prvenstva.

Golove za PSŽ postigli su Gonzalo Ramos u 31. minutu, Kventin Nđantu u 39. i Dezire Due u 63. minutu.

Strelci za Mec bili su Džesi Deminje u 42. minutu i Georgij Citaišvili u 81.

PSŽ se trenutno nalazi na prvom mestu na tabeli francuskog sa 36 bodova, dok je Mec na poslednjoj, 18. poziciji sa 11.

U sledećem kolu, PSŽ če dočekati gradskog rivala Pariz, a Mec će gostovati Lorijenu.

Autor: Marija Radić