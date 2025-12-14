Jelena Dokić trudna? Bivša teniserka se hitno oglasila

Jelena Dokić nije trudna. Bivša teniserka demantovala je pisanje jednog portala u Australiji.

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija Jelena Dokić i njenog dečka Janea Veselinova kako drže snimak ultrazvučnog pregled bebe. Očekivano, svi su pomilili da je Jelena trudna.

"Jelena Dokić konačno potvrdila vest kojoj su se milioni fanova nadali, a koji kažu: "Nikad je nisu videli ovako srećnu", komentar je ispod pomenute fotografije.

Jelena je bila šokirana lažima, na zvaničnom Instagram nalogu demantovala je da je trudna, poručila da se radi o veštačkoj inteligenciji ili lošem fotošopu.

Radi se o tome da je portal "glb247.newsonline" napravio veliku pometnju sa fotografijom Jelene i njegov dečka koja je zbunila javnost i nema veze sa istinom. Australijanci su pisali o lavini poruka koje je Jelena dobila nakon što je javnosti potvrdila da je u vezi sa Janeom, dok su podsetili da je pre nekoliko godina rekla da bi želela da bude majka.

- Moj bivši dečko Tin i ja smo planirali da osnujemo porodicu. Možda se to neće ostvariti, ali to je u redu. Pomirila sam se s tim. Ako želim decu, a to zaista želim jer volim decu, spremna sam da usvojim dete. To je moja moja velika želja i nadam se da ću to jednog dana ostvariti - rekla je Jelena pre nekoliko godina.

Nekadašnja teniserka nedavno je imala operaciju uklanjanja velikog mioma na materici, skrenuvši pažnju na važnost prevencije.

"Upravo sam imala operaciju uklanjanja velikog mioma (nekancerogene izrasline na materici) i sve je prošlo dobro. Malo me boli zbog četiri reza na stomaku, ali to je normalno i sada sam u fazi oporavka. Biću neko vreme sporija, ali vrlo brzo ću ponovo biti na nogama", napisala je ona na društvenim mrežama.

Autor: S.M.