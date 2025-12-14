DRASTIČNA PROMENA: Ukinuti kvalifikacioni turniri za Olimpijske igre

Najnovije vesti iz odbojke su - istorijskog karaktera.

Saopštenje srpske kuće odbojke prenosimo u celosti:

Potvrđen kvalifikacioni sistem za OI 2028. – nema više kvalifikacionih turnira

Odlukama Izvršnog odbora Međunardnog olimpijskog komiteta i Administrativnog Borda Svetske odbojkaške federacije potvrđen je sistem kvalifikovanja za Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

FIVB je na sastanku Administrativnog Borda održanom u junu 2023. u Punta Kani, u Dominikanskoj Republici, najavio značajne promene za kvalifikovanje na OI. Nema više kvalifikacionih turnira, već će se selekcije kvalifikovati na osnovu rezultata na SP, EP i na osnovu rang liste FIVB.

Plasman na OI 2028. u obe konkurencije direktno će izboriti SAD, domaćini turnira. Plasman će obezbediti 5 pobednika Kontinentalnih šamionata 2026. (prvak Evrope, Azije, Afrike, Severne i Srednje Amerike i Južne Amerike), 3 reprezentacije sa SP 2027, koje se do tog trenutka nisu kvalifikovale, kao i 3 najbolje plasirane reprezentacije sa FIVB rang liste koje se do tog trenutka nisu kvalifikovale.

Promenjen je i sistem takmičenja, pa su na Olimpijskim igrama u Parizu reprezentacije u obe konkurencije bile podeljene u 3 grupe sa po 4 selekcije. Francuska je bila nosilac A grupe, a zatim su preostale selekcije svrstane u 3 grupe na osnovu rang liste FIVB po sistemu serpentine. Plasman u četvrtfinale izborile su po 2 selekcije iz svake grupe i 2 najbolje trećeplasirane selekcije. Po završetku takmičenja po grupama napravljena je tabela 8 selekcija koje su se plasirale u četvrtfinale, na osnovu rezultata u grupama, da bi se dobio raspored četvrtfinalnih utakmica, odnosno projektovanog polufinala. Prilikom određivanja tabele, prva tri mesta su pripala pobednicima grupa na osnovu njihovih rezultata, pa zatim 3 drugoplasirane reprezentacije po istim kriterijumima, i na kraju dve najbolje trećeplasirane selekcije.

Na osnovu tabele, u četvrtfinalu su igrali najuspešniji pobednik grupe i druga najbolja trećeplasirana selekcija i tako redom (1-8, 2-7....).

Svetska odbojkaška federacija, FIVB, saopštila je da će se 17. odbojkaški turnir na Olimpijskim igrama odigrati u Anahajmu (42 km jugoistočno od Los Anđelesa), dok će se takmičenja u beach – volley odigrati na plaži Alamitos u Long Biču (38 km južno od Los Anđelesa).

XXXIV Olimpijske igre 2028. odigraće se od 14. do 30. jula.

Arena Anahajm u kojoj će se igrati odbojkaške utakmice ima 18.336 mesta", ističe OSS.

Autor: S.M.