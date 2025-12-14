AKTUELNO

Košarkaši Crvene zvezde pobedili Spartak: Batler bio najefikasniji

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu subotički Spartak rezultatom 93:77 (23:26, 24:19, 27:17, 19:15) u utakmici 10. kola grupe B regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 18 poena, Stefan Miljenović je dodao 13, a Kodi Miler-Mekintajer 12.

U timu iz Subotice najbolji je bio Kiondre Kenedi sa 18 poena, dok je Igor Drobnjak ubacio 15.

"Crveno-beli" se nalaze na trećem mestu na tabeli grupe B regionalnog takmičenja sa šest pobeda i tri poraza, dok je Spartak na četvrtoj poziciji sa skorom 5/4.

Košarkaši Crvene zvezde će u narednom, 11. kolu ABA lige biti slobodni, dok će Spartak u Subotici dočekati Bosnu.

