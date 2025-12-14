Obradović: Čestitke mojim igračima, mnogo je bila teška utakmica protiv Spartaka

Čestitke mojim igračima, mnogo je bila teška utakmica, izjavio je večeras u Beogradu trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle pobede protiv Spartaka u regionalnoj ABA ligi.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu ekipu Spartaka rezultatom 93:77 u utakmici 10. kola grupe B ABA lige.

"Ljudi koji gledaju nemaju predstavu kakva je ovo potrošenost. Ne traje to samo za ovu utakmicu, već neko vreme zbog smanjene rotacije. Jako sam zabrinut za igrače koji moraju da igraju više. Dobro je da smo posle emotivnog pražnjenja odigrali solidnu utakmicu i sa dobrom atmosferom idemo u Izrael", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Za ekipu Crvene zvezde večeras nije igrao Čima Moneke. Košarkaši Crvene zvezde će u utorak gostovati Hapoelu u meču 16. kola Evrolige.

"Moneke je trenirao, prilično je dobar, ali i dalje je ostalo da odlučimo, to ćemo do sutra videti. Ako bude išao, igraće", naveo je trener Zvezde.

Obradović je istakao da ekipi znači pobeda protiv Spartaka.

"Ljudi bi trebalo da znaju šta znači bilo koja pobeda, posle utakmice sa Partizanom. To je jedna utakmica, igraćemo ih još... I bićemo bolji, jer ćemo imati više igrača na raspolaganju. I u toj, kao i u ovoj je velika potrošenost. Ne možete da shvatite kako se ja osećam, koliko sam potrošen, a tek igrači. Čak i Zvezda sa tim rosterom koji je predviđen na početku. Najbitnije je da smo ostali zdravi posle ove utkmice", zaključio je Obradović.

Autor: Marija Radić