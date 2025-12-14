AKTUELNO

Košarka

ABA liga: Košarkaši Partizana pobedili FMP

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Železniku ekipu FMP-a rezultatom 91:79 (19:21, 20:23, 28:16, 24:19) u utakmici 10. kola grupe A regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Šejk Milton sa 26 poena, dok je Dvejn Vašington dodao 24. Kod domaćih, najbolji je bio Filip Barna, koji je postigao 21 poen.

"Crno-beli" se nalaze na drugom mestu na tabeli grupe A ABA lige sa sedam pobeda i jednim porazom, dok je FMP na četvrtoj poziciji sa skorom 4/5.

Košarkaši Partizana će u narednom, 11. kolu regionalnog takmičenja gostovati Krki, dok će FMP dočekati Igokeu.

