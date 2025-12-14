Ocokoljić: Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom protiv FMP-a

Zadovoljan sam pobedom i prikazanom igrom u Železniku, odigrali smo sasvim korektno od početka do kraja, uprkos umoru koji je prisutan, izjavio je večeras privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić posle pobede protiv FMP-a u regionalnoj ABA ligi.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Železniku ekipu FMP-a rezultatom 91:79 u utakmici 10. kola grupe A ABA ligi.

"U drugom poluvremenu smo pojačali stepen agresivnosti u odbrani, stekli smo samopouzdanje za igru u napadu i stigli do pobede. S obzirom da smo imali samo jedno prepodne da se spremimo za meč, posle okršaja i pobede nad Zvezdom, ja sam prezadovoljan", rekao je Ocokoljić na konferenciji za medije.

On je naveo da vodio računa da rasporedi minutažu igračima Partizana.

"Nik Kalates je probao da se zagreje, ali nije mogao da bude u sastavu. Što se motivacije tiče, jutros smo pričali na tu temu. Partizan je igrao mnogo teških mečeva u Železniku, neke je i izgubio. Od momaka sam tražio da pruže maksimum, svestan da im nije lako posle okršaja sa Zvezdom. Iskreno, ne bih bio tužan ni da smo izgubili, a da smo pružili sve od sebe. Momci su se međusobno bodrili, držali su se zajedno i to je presudilo", istakao je Ocokoljić.

Košarkaši Partizana će u sredu u Beogradu dočekati ekipu Virtusa u 16. kolu Evrolige.

"Ne znam kako ćemo izgledati protiv Virtusa, do srede svašta može da se desi. Igledali smo dobro protiv Bajerna, Kluža, Zvezde i FMP-a. Verujem da će tako biti i protiv Virtusa, ali sada je najvažnije da se ekipa odmori, osveži i spremi za bespoštednu borbu koja nas sigurno očekuje u elitnom takmičenju", zaključio je Ocokoljić.

Autor: Marija Radić