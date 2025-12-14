SPEKTAKL U DOHI: FIFA pravi svečanu ceremoniju

Svetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će se dodeljivanje nagrada najboljima u 2025. godini održati u glavnom gradu Katara, Dohi, 16. decembra od 18 časova po srpskom vremenu.

"Kao i uvek, navijači su odigrali ključnu ulogu u izboru pobednika, dajući preko 16 miliona glasova i učestvujući u odredjivanju sudbine nagrada, uključujući najbolju fudbalerku, najboljeg fudbalera, najboljeg ženskog trenera, najboljeg muškog trenera, najboljeg ženskog golmana i najboljeg muškog golmana. Svi dobitnici nagrada su odredjeni sistemom glasanja sa jednakim udelom izmedju navijača, trenutnih kapitena i trenera svih ženskih i muških nacionalnih reprezentacija i predstavnika medija", stoji u današnjoj objavi FIFA.

Ovo je deseta godina otkad je FIFA uvela ove nagrade.

Uz gore navedene nagrade biće izabrani i idealni timovi u muškoj i ženskoj konkurenciji, biće izabrani najlepši golovi u obe konkurencije i dodeliće se nagrada za fer-plej i nagrada navijača.

Autor: Marija Radić