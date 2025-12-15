ZLOČIN KOJI I DALJE BOLI! Naš košarkaš pre 25 godina ubijen posle treninga ispred Hale Sportova na Novom Beogradu! Likvidiran na parkingu

Ubistvo poznatog i voljenog košarkaša Partizana i reprezentativca tadašnje SR Jugoslavije, Harisa Brkića, je šokiralo i pogodilo navijače crno-belih, ali i sve ljude u zemlji, rodnoj mu Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi.

Košarkaš Partizana ubijen je 12. decembra 2000. dok je pokušavao da se suprotstavi lopovima koji su mu obijali kola na parkingu ispred hale 'Pionir' u Beogradu. Brkić je kobnog dana nešto ranije završio trening i izašao iz hale, kada je na parkingu navodno spazio Mirka B. i Čedu Č. kako mu kradu automobil. Pojurio ih je, a ova dvojica su navodno zapucala i ubila ga. Nekoliko godina kasnije, kako navode mediji, Mirko B. je ubijen u obračunu sa policijom, a Čeda je izvršio samoubistvo.

"Dušan Spasojević nam je ispričao da su košarkaša Harisa Brkića 12. decembra 2000. na parkingu ispred hale 'Pionir' ubili Čeda Č. i Mirko B. Haris ih je zatekao dok su mu obijali kola, pojurio ih je, a oni su zapucali. Mirko je kasnije ubijen u obračunu sa policijom, a Čeda se ubio", rekao je za Informer, Bojan T., lični kurir vođa zemunskog klana, koji kaže da mu je Dušan Spasojević još 2001. godine ispričao detalje o likvidaciji slavnog košarkaša, ali one nisu zvanično potvrđene.

Bojan je ispričao da je Dušan Spasojević početkom 2001. jednom prilikom iznenada pomenuo Brkićevo ubistvo, i to dok je kritikovao svoje saradnike.



"Nas nekoliko je sedelo za stolom, u to vreme je izbio problem oko krađe nekog skupog auta. Vozilo je trebalo da bude vraćeno vlasniku uz otkup, ali se tu nešto bilo iskomplikovalo, te je Duća nekoliko ljudi, pa i mene, pozvao na 'raport'... Bio je strašno besan, urlao je, mislio sam da će nas sve pobiti! U tom besu je u jednom trenutku rekao: 'Šta ste hteli? Da napravite sranje kao ona dva debila što su roknula Brkića?!' Svi smo za stolom ostali u šoku, jer niko od nas nije ništa znao o ubistvu košarkaša, koje se desilo nekoliko meseci ranije", priča Bojan, i dodaje:

"Kad se Duća malo smirio, pitali smo ga šta se desilo sa Brkićem i onda nam je sve ispričao. Haris je, prema Dućinoj priči, na dan ubistva nešto ranije izašao iz hale i na parkingu zatekao Mirka B. i Čedu Č., kako mu obijaju auto, mislim da je to bio novi 'golf'... Haris je pokušao da ih spreči, zaleteo se na njih, a ova dvojica su povadili pištolje i upucali ga. Brkić je tri dana kasnije umro u bolnici... Spasojević nam je tada rekao i da su 'Mirko i Čeda ubili košarkaša zbog auta koji bi mogli da prodaju za par hiljada maraka, a da onda glume neke opasne krimose'. Nazvao ih je pilićarima, čak je pomenuo i da bi trebalo da ih 'smirimo', da se slučajno ne usude i na nas da udare. Posle o njima više nije bilo reči", rekao je lični kurir zemunskog klana.

Inače, Mirko B. je 2001. ubijen na beogradskoj opštini Rakovica prilikom oružanog obračuna sa Interventnom jedinicom policije, dok se Čeda Č. 2006. ubio na Karaburmi, nakon što su mu policajci opkolili kuću.

Ranije završio trening

Što se tiče Harisa Brkića, njegovo ubistvo je pre 25 godina izazvalo veliku pažnju javnosti. Kobnog popodneva Brkić je izašao malo ranije sa treninga jer se nije najbolje osećao, pa mu je tadašnji trener Darko Ruso dozvolio da ode kući. O tome je posle zločina posvedočio i Harisov bliski prijatelj i saigrač Mića Berić.

"Haris se nije osećao dobro tog dana, ali je ipak počeo da trenira. Vlada fizioterapeut je to primetio, pa ga je izmasirao i posle toga Haris je krenuo kući...", ispričao je Berić.

Mediji su tada spekulisali da je Haris nastradao zbog zelenaških dugova, preljube, svađe sa navijačima... Nije poznato da li su inspektori sumnjali na nekoga, ali činjenica jeste da niko nikada nije bio uhapšen zbog ovog zločina.Tadašnji ministar policije Dušan Mihajlović čak je raspisao nagradu od 300.000 nemačkih maraka za informaciju koja bi dovela do hapšenja Brkićevih ubica.

Karijera Harisa Brkića

Haris Brkić je počeo da se bavi košarkom kada je imao deset godina i njegov prvi klub je bila KK Bosna iz Sarajeva. Nakon pozajmice čačanskom Borcu, od sezone 1993/1994. nastupao je za prvi tim Partizana, sa kojim je osvojio tri titule prvaka države i tri nacionalna Kupa. U sezoni 1997/1998. sa crno-belima je igrao na završnom turniru Evrolige u Barseloni.

Sa mladom reprezentacijom SR Jugoslavije Brkić je osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Turskoj 1996. godine, a bio je i povremeni član seniorskog državnog tima. U sezoni 1999/2000. igrao je u podgoričkoj Budućnosti, sa kojom je osvojio još jednu titulu prvaka Jugoslavije. Krajem 2000. ponovo se vratio u Partizan, za koji je igrao tri meseca pre nego što je ubijen.

U znak sećanja na Harisa Brkića, klubovi za koje je nastupao - Bosna, Borac, Budućnost i Partizan - svakog leta organizuju memorijalni turnir.

Autor: D.Bošković