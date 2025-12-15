POTPUNI HAOS I LUDILO U ZAVRŠNICI! Dončić i Lejkersi ispustili 20 poena prednosti!

U nesvakidašnjoj utakmici Los Anđeles Lejkersi su pobedili Finiks rezultatom 116:114.

Lejkersi su uspeli da ispuste 20 poena prednosti i da u poslednji napad uđu uz zaostatak od jednog poena.

Trijumf je Lejkersima doneo Lebron Džejms sa linije slobodnih bacanja nakon kojih je ostalo tri sekunde do kraja.

Ekipa iz Los Anđelesa je na oko osam minuta do kraja meča imala 20 poena prednosti, a na tri minuta i osam sekundi do kraja utakmice 14 poena plusa.

Od tog trenutka Finiks je zaigrao odlično u napadu, a trojkom Dilona Bruksa na 12 sekundi do kraja, stigao je i do prednosti 113:114.

Tada je nastao pravi haos, pošto je Bruks prilikom proslave ušao u klinč sa Lebronom Džejmsom.



Džejms je prethodno, bio prilično agresivan prilikom pokušaja da odbrani svoj koš. Bruks je pogodio trojku, sudije nisu dosudile faul uz šut, a košarkaš Finiksa je burno reagovao.

Dobio je zbog toga tehničku grešku, što je bio ujedno i njegov isključujući prekršaj.

Džejms je promašio slobodno bacanje, ali je potom dobio nova tri pošto je fauliran pri šutu za tri poena.

Promašio je prvo, a pogodio drugo i treće i tako vratio prednost Lejkersima. Finiks nije uspeo da dođe do poena. Markus Smart je stigao do lopte nakon čega je fauliran, a pogodio je jedno od dva slobodna bacanja.

Pogledajte neverovatnu završnicu ove utakmice:

Luka Dončić je poenterski predvodio Lejkerse sa 29 poena, uz loš šut iz igre. Pogodio je sedam od 25 šuteva, a od toga dva od 14 za tri poena. Imao je još šest asistencija, tri skoka, jednu ukradenu ali i šest izgubljenih lopti.

Lebron Džejms je meč završio sa 26 poena, četiri asistencije, tri skoka, dve ukradene lopte, dve blokade i čak osam izgubljenih lopti.

U poraženom sastavu je najefikasniji bio Devin Buker sa 27 poena, Mark Vilijams je dodao 20, a Bruks 18 poena.

