HOROR: Fudbaler makedonskog tima ubijen u masakru u Sidneju

Francuski fudbaler Dan Elkajam, član makedonskog kluba Rokdejl Ilinden iz Australije, identifikovan je kao jedna od 16 žrtava jučerašnjeg masakra na Bondi Biču u Sidneju, koji vlasti tretiraju kao teroristički čin.

Australijske vlasti saopštile su da je napad izveo otac sa sinom; jedan od napadača je ubijen, dok je drugi uhapšen. Pored poginulih, 42 osobe su hospitalizovane. Incident se dogodio tokom jevrejskog festivala na plaži.

Smrt Elkajama potvrdio je zamenik predsednika kluba Lu Tasevski:

- Potpuno sam shrvan, moj sin igra za Rokdejl Ilinden, a njih dvojica su bili veliki prijatelji. Ovo je tragičan gubitak i još uvek pokušavamo da se pomirimo sa tim - rekao je Tasevski lokalnim medijima.

Dan Elkayam, 27, a French Jewish engineer originally from Le Bourget, was among those murdered in the terror attack that struck a Hanukkah gathering at Sydney’s Bondi Beach. Elkayam had been traveling the world for several years and was known for his love of nature, football, and… pic.twitter.com/xzg3uB6qg6 — ILTV Israel News (@ILTVNews) 14. децембар 2025.

Elkajam je imao 27 godina i bio je član kluba poslednjih 12 meseci, uživajući veliki ugled među saigračima, trenerima i menadžmentom. Živeo je u Australiji nekoliko godina i radio kao IT analitičar za NBC Universal. Pored fudbalskog talenta, bio je poznat i po ljubavi prema sidnejskim plažama i putovanjima po Australiji.

Autor: Iva Besarabić