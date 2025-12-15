HOROR POVREDA JEDNOG OD NAJPOPULARNIJIH SPORTISTA NA SVETU! Klub se odmah oglasio! Ide hitna operacija, a onda... (VIDEO)

AKTUELNO

Kvoterbek Kanzas Siti Čifsa Patrik Mahoms pokidao je prednje ukrštene ligamente levog kolena i predstoji mu operacija.

To je prošle noći saopštio taj NFL tim.

Mahoms se povredio u porazu Čifsa od Los Anđeles Čardžersa sa 13:16.

Ovo je najteža povreda u devetogodišnjoj karijeri Mahomsa koji je vodio Čifse do tri titule i stigao do AFC finala u svakoj od prethodnih sedam sezone kao starter u Kanzas Sitiju.

Ove sezone, Čifsi se neće plasirati u plej-of, a Mahoms će se vratiti na teren tokom naredne godine.

- Ne znam zašto je ovo moralo da se desi. Neću da lažem, boli. Sve što sada možemo jeste da verujemo u Boga i da napadamo svaki dan iznova i iznova - napisao je Mahoms na društvenim mrežama.

- Hvala navijačima Čifsa što su me uvek podržavali i svima koji su mi pisali. Vratiću se jači nego ikad - dodao je on.

