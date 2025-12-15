Veliki broj boksera režirao spektakl u Žarkovu, publika uživala u sjajnim borbama

U Sportskom centru Žarkovo održan je prvi kup Čukarice u boksu, u organizaciji Gradske opštine Čukarica, Sportske organizacije Čukarice, Bokserskog saveza Beograda i Bokserskog kluba Železnik.

Turnir je okupio veliki broj boksera i klubova iz zemlje i regiona, među kojima su Crvena zvezda, Voždovac, Rosters, Omladinac, kao i brojni drugi klubovi, što je publici omogućilo da uživa u kvalitetnim i uzbudljivim borbama.

Za najboljeg boksera turnira proglašen je Filip Janković, dok je priznanje za najboljeg tehničara pripalo Aleksi Terziću. Najborbenijim parom proglašeni su Uroš Stevanović i Viktor Điljević.

Ispred Sportskog saveza Čukarice turniru je prisustvovao Slaviša Šotra, član Upravnog odbora, a jedan od gostiju bio je zamenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo i potpredsednik Bokserskog kluba Slavija Aleksandar Kostović. Oni su uručili priznanja najboljim učesnicima turnira.

Na kraju turnira, član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić uručio je zahvalnice u ime opštine Bokserskom savezu, Arena Fight-u i Bokserskom klubu Železnik.

„Danas je u SC Žarkovo održan Prvi kup Čukarice, turnir koji je pokazao da bi već od sledeće godine mogao da postane redovan događaj u sportskom kalendaru Gradske opštine Čukarica“, istakao je Bulić.