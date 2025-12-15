Doboj će biti domaćin velike sportske konferencije: Prezentacija 20 godina trke bez granica 'Beograd – Banja Luka'

Dana 22. decembra ove godine, grad Doboj biće domaćin jedne od najvećih konferencija u oblasti sporta – prezentacije Međunarodne biciklističke trke „Beograd – Banja Luka“, koja ove godine obeležava 20 godina postojanja i kontinuiteta.

Domaćinstvo ove značajne manifestacije ove godine pripalo je upravo Doboju, koji će ugostiti predstavnike gradova i opština iz Republike Srpske i Srbije, kao i brojne druge zvaničnike i partnere uključene u organizaciju ovog velikog sportskog događaja. Centralna tema prezentacije biće jubilej „20 godina bez granica“, simbol trke koja povezuje narode, gradove i institucije s obje strane Drine.

Međunarodna biciklistička trka „Beograd – Banja Luka“ osnovana je 2007. godine i do danas je održana bez prekida, čak i u najtežim periodima, uključujući vrijeme pandemije. Trka svake godine okuplja 175 profesionalnih biciklista iz više od 30 zemalja, a karavan prolazi drumovima Srbije i Republike Srpske, noseći snažnu poruku zajedništva, saradnje i sportskog duha.

Reč je o kvalifikacionoj trci za Olimpijske igre, kao i o jednom od najvećih sportskih događaja i zasigurno najvećem medijskom sportskom događaju u regionu. Trka je proglašena događajem od posebnog značaja od strane Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske, zbog njenog doprinosa razvoju sporta i jačanju paralelnih i specijalnih veza Srbije i Republike Srpske u oblasti sporta.

Prezentacija 20. izdanja ovog univerzalnog sportskog događaja biće održana u Doboju 22.Decembra ove godine sa početkom u 13.00 časova.

Prvi čovek trke „Beograd – Banja Luka“, Vladimir Kuvalja, istakao je da je izuzetno ponosan i da mu je posebno drago što će upravo Doboj biti domaćin ovog velikog događaja.

„Doboj je grad koji je po svemu pokazao da je veliki grad – grad sporta, ali prije svega grad dobrih ljudi. To je sredina koja zna da prepozna vrednost velikih manifestacija i da ih dočeka na pravi način. Doboj zaslužuje velike događaje, a građani Doboja zaslužuju velike stvari. I Srbija i Republika Srpska mogu biti ponosni na ovaj grad“.

